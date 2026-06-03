Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Αναβάθμιση σε «Α-» του ΟΤΕ από S&P

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Αναβάθμιση σε «Α-» του ΟΤΕ από S&P
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Αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής TELEKOM, την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΟΤΕ, αλλά και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας

Σε αναβάθμιση σε «Α-» από «ΒΒΒ+» της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ προχώρησε ο οίκος S&P Global Ratings, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με rating στην κλίμακα Α.

Σύμφωνα με την S&P, η αναβάθμιση σε Α- αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής TELEKOM, την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΟΤΕ, αλλά και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό report, το ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ του ΟΤΕ υποστηρίζεται από την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, τη χρηματοοικονομική του πολιτική, τη χαμηλή μόχλευση και την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών.

Παράλληλα, o οίκος υπογραμμίζει ότι, παρά το αυξημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο ΟΤΕ αναμένεται να διατηρήσει την ανθεκτικότητά του, αξιοποιώντας τη θέση του σε σταθερή και κινητή, την ποιότητα των δικτύων του και τις επενδύσεις του σε υποδομές νέας γενιάς, FTTH και 5G.

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tags:
Standard and Poors (S&P)
ΟΤΕ
Αναβάθμιση
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