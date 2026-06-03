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Πτώση για τον χρυσό υπό τους φόβους πληθωρισμού και επιτοκίων

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Πτώση για τον χρυσό υπό τους φόβους πληθωρισμού και επιτοκίων
Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 1% στα 4.440,99 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ απώλεσαν 1,2% στα 4.466,90 δολάρια.

Επέστρεψε στις απώλειες ο χρυσός την Τετάρτη, λόγω των προσδοκιών ότι ο πληθωρισμός που προκαλείται από τον πόλεμο θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα των ΗΠΑ στον Μάιο.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 1% στα 4.440,99 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ απώλεσαν 1,2% στα 4.466,90 δολάρια. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό Κόλπο αναζωπυρώθηκαν ξανά, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ προκάλεσαν ζημιές στο αεροδρόμιό του και τραυμάτισαν δεκάδες, ενώ ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με τη διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου να δείχνει ελάχιστα σημάδια προόδου.

«Η δραστηριότητα του χρυσού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», τόνισε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures. «Καθώς η σύγκρουση εντείνεται, το ράλι των τιμών της ενέργειας αναμένεται να αυξήσουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια, ενισχύοντας περαιτέρω το δολάριο με πρόσθετη καθοδική πίεση στον χρυσό», πρόσθεσε.

Aξίζει να σημειωθεί πως ο χρυσός θεωρείται συχνά ως μέτρο προστασίας από τον πληθωρισμό, αλλά τείνει να γίνεται λιγότερο ελκυστικός ως μη αποδοτικό asset σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Υπενθυμίζεται τέλος πως οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και σήμερα, ενώ ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου σημείωσε άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

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tags:
Χρυσός
Fed
Επιτόκια
Πληθωρισμός
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