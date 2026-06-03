Νετανιάχου: Το Ιράν παίζει με τη φωτιά - Οι δύο κοινοί στόχοι με Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί.

Tον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου συμμερίζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, o Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNBC ενώ προειδοποίησε πως το Ιράν «παίζει με τη φωτιά» μετά την πρώτη θανατηφόρα επίθεση στον Κόλπο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο στο Ιράν,

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν με πυραύλους και drones κατά του αεροδρομίου και άλλων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. «Το Ιράν σίγουρα γνωρίζει τι είπε ο (Αμερικανός) πρόεδρος, δηλαδή ότι, αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση», είπε ο Νετανιάχου στη συνέντευξή του.

«Νομίζω ότι το λαμβάνουν αυτό υπόψη, αλλά παίζουν με τη φωτιά, αυτό είναι προφανές», τόνισε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, ιδίως στη σημερινή κατά του Κουβέιτ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες.

Παράλληλα σημείωσε ότι συμμερίζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου. «Αν θέλουμε να σώσουμε τον Λίβανο, αν θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ελπίζω, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε εγώ και ο πρόεδρος και αυτό πρέπει να κάνουμε».

Επίσης, ερωτηθείς σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, έσπευσε να ξεκαθαρίσε πως οι αποφάσεις σχετικά με το είδος των ενεργειών που θα αναληφθούν και πότε θα ληφθούν με το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι για να επιβλέψει μια σταδιακή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με τους Παλαιστίνιους.

«Αν θέλουμε να σώσουμε τον Λίβανο, αν θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ελπίζω, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο», υπογράμμισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε εγώ και ο πρόεδρος και αυτό πρέπει να κάνουμε».

Αναφερόμενος στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί.