Εurobank: Από τις 15 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος

Η Τράπεζα Eurobank διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Η Τράπεζα Eurobank σε συνέχεια της από 7 Μαΐου 2026 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:

Τέλος, σημειώνεται ότι: