Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με το βλέμμα σε επιτόκια και ΑΕΠ Ευρωζώνης

Η ημέρα ήταν γεμάτη με εταιρικά αποτελέσματα σημαντικών παικτών της περιοχής τα οποία αξιολόγησαν οι επενδυτές όπως Volkswagen, Crédit Agricole, Société Générale και Schneider Electric.

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη παρά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο και ενώ οι επενδυτές αφομοιώνουν την απόφαση της ΕΚΤ να βάλει στον «πάγο» για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση τα επιτόκιά της.

«Η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση με τα επιτόκια. Δεν είναι μια δεδομένη, σταθερή ή μόνιμη θέση αλλά η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να μείνει εκεί. Η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία λειτουργεί καλά και θετικά» υπογράμμισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,1% στις 574,84 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,15% στις 5.697 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε οριακά κατά 0,06% στις 24.139 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,53% στις 8.157 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κέρδισε 0,04% στις 9.760 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρέθηκε χαμηλότερα κατά 0,09% στις 43.202 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 ανήλθε στις 16.034 μονάδες με -0,72%.

Οι λειτουργικές ζημίες ύψους 966 εκατ. ευρώ (1,1 δισ. δολ.) που κατέγραψε η θυγατρική Porsche το τρίτο τρίμηνο, προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην Volkswagen, με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να ανακοινώνει λειτουργικές ζημίες 1,3 δισ. ευρώ (1,52 δισ. δολ.) και συσσώρευση επιπλέον δισεκατομμυρίων σε επιβαρύνσεις, την ώρα που οι πιέσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ένα ήδη ασφυκτικό κλίμα. Συγκεκριμένα, η Volkswagen συσσώρευσε επιβαρύνσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ καθώς η Porsche επιβραδύνει τη στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ οι δασμοί των ΗΠΑ αναμένεται να κοστίσουν στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης έως και 5 δισ. ευρώ φέτος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε 1,88%.

Η Shell ανακοίνωσε την Πέμπτη σημαντική πτώση στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, επικαλούμενη ισχυρή λειτουργική απόδοση. Ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο και ανακοίνωσε μία νέα επαναγορά μετοχών 3,5 δισ. δολ. τους επόμενους τρεις μήνες. Η μετοχή της ενισχύθηκε 0,26% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Επιπλέον, κέρδη 2% κατέγραψε η μετοχή της αεροδιαστημικής και εταιρείας άμυνας Airbus, αφού ανακοίνωσε ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο αργά την Τετάρτη λόγω της σημαντικής κινητικότητας της Ευρώπης να αναπτύξει τις αμυντικές της δυνατότητες. Τα αποτελέσματά της ήταν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 14% στα 17,8 δισ. ευρώ (23,5 δισ. δολ.) και τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 42% στα 1,75 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία οφείλονται στην αύξηση παράδοσης εμπορικών αεροσκαφών, στην αντιστάθμιση συναλλαγματικών ισοτιμιών και στις υπηρεσίες ελικοπτέρων, ανέφερε η εταιρεία.

Τα κέρδη της Societe Generale αυξήθηκαν κατά 11% για το γ' τρίμηνο, καθώς ο CEO της γαλλικής τράπεζας Σλαβομίρ Κρούπα, ενέτεινε τις προσπάθειές του για περιορισμό των δαπανών. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 1,52 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας πάνω από 200 εκατ. ευρώ τη μέση εκτίμηση των αναλυτών. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,7% στα 6.6 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Η μετοχή της τράπεζας έχασε σχεδόν 4%.

Πτώση, της τάξης του 3% στο Χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε η μετοχή της Crédit Agricole μετά την ανακοίνωση απωλειών για το τρίτο τρίμηνο. Τα κέρδη της γαλλικής τράπεζας έχασαν τις εκτιμήσεις, καθώς οι υψηλότερες δαπάνες και τα ασθενέστερα αποτελέσματα στα τμήματα Retail and Asset Gathering επηρέασαν την κερδοφορία. Τα έσοδα για τη γαλλική τράπεζα ήταν 1% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ωστόσο τα λειτουργικά έξοδα ήταν ενισχυμένα κατά 2%, αφήνοντας τα κέρδη προ φόρων 2% χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Στα επιχειρηματικά, «σφήνα» στην προσπάθεια της Pfizer να εξαγοράσει την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Metsera, μπήκε η Novo Nordisk καταθέτοντας την δική της προσφορά, μία κίνηση που μεγαλώνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες αγωνίζονται να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως επισημαίνει το Reuters. Συγκεκριμένα, η Novo Nordisk, η δανέζικη εταιρεία πίσω από το επιτυχημένο φάρμακο για την απώλεια βάρους Wegovy και το φάρμακο για τον διαβήτη Ozempic, υπέβαλε προσφορά έως και 8,5 δισ. δολ.. Εκείνη της Pfizer ήταν ύψους 7,3 δισ. δολ. Η μετοχή της Novo Nordisk κατέγραψε πτώση σχεδόν 4% στο Χρηματιστήριο της Δανίας.

Στα μάκρο της ημέρας, με ρυθμό ταχύτερο από το αναμενόμενο έτρεξε η ανάπτυξη της Ευρωζώνης το γ' τρίμηνο, εμφανίζοντας ανθεκτικότητα στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ. Ειδικότερα, το ΑΕΠ γ' τριμήνου στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,2% από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αύξηση 0,3 σημειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Eurostat. Σημειώνεται ότι το δεύτερο τρίμηνο, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,1 % στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ.

Από την άλλη, η οικονομία της Γερμανίας παρέμεινε στάσιμη παρέμεινε το τρίτο τρίμηνο, αποφεύγοντας την ύφεση, ωστόσο υπολείπεται κατά πολύ της εκπληκτικά ισχυρής ανάπτυξης που καταγράφηκε στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ Γερμανίας παρέμεινε αμετάβλητο το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, την ίδια ώρα που η Γαλλία σημείωσε ανάπτυξη κατά 0,5% - ο ταχύτερος ρυθμός από το 2023 χάρη στο εμπόριο και την εγχώρια ζήτηση.

Επίσης, απροσδόκητη μείωση κατέγραψε ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου εργασίας, την Πέμπτη, με την αγορά εργασίας να υπογραμμίζει μια κάπως πιο αισιόδοξη προοπτική οικονομικής ανάπτυξης από την κυβέρνηση αυτόν τον μήνα. Σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά περίπου χίλιους στα 2,973 εκατομμύρια.