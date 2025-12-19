Ρωσία: Μείωση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης - Στο 16%

Ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 4% – τον επίσημο στόχο – στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με το επόμενο ραντεβού για χάραξη νομισματικής πολιτικής στις 13 Φεβρουαρίου.

Μείωσε τα επιτόκιά της στο 16% κατά 50 μονάδες βάσης (από 16,5%) η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομική ανάπτυξη ενόψει του 2026 τονίζοντας πως είναι άνιση μεταξύ των επιμέρους τομέων, παρόλο που η δραστηριότητα αυξάνεται με «μέτριο ρυθμό», ενώ η προγραμματισμένη αύξηση της φορολογίας θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις

«Η οικονομία συνεχίζει να επιστρέφει σε ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης. Οι βασικοί δείκτες της τρέχουσας αύξησης τιμών μειώθηκαν τον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες. Η δανειοδοτική δραστηριότητα παραμένει υψηλή» τόνισε η Τράπεζα της Ρωσίας που θα διατηρήσει όσο αυστηρές νομισματικές συνθήκες απαιτούνται για την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο.

«Αυτό σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει αυστηρή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περαιτέρω αποφάσεις σχετικά με το βασικό επιτόκιο θα ληφθούν ανάλογα με τη βιωσιμότητα επιβράδυνσης του πληθωρισμού και τη δυναμική των πληθωριστικών προσδοκιών» τονίζεται ενώ σύμφωνα με την πρόβλεψή της, δεδομένης της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, ο ετήσιος πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί στο 4%-5% το 2026.

Στην ανακοίνωσή της, η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι οι αυξημένες προσδοκίες για τον πληθωρισμό ενδέχεται να εμποδίσουν τη σταθερή αποκλιμάκωσή του. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η κυβερνητική απόφαση για αύξηση του ΦΠΑ στο 22% από 20% το 2026 και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες σε ένα περιβάλλον μειωμένων εσόδων από το πετρέλαιο.