Νέα παραβίαση τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο: Εμπλοκή με ελληνικά F-16

Συνολικά, σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, οι δύο από ζευγάρι F-16 και οι άλλες έξι από αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την τελευταία «αερομαχία» μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο, σήμερα Παρασκευή (19/12) τουρκικά F-16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία.

Αμέσως απογειώθηκαν ελληνικά αεροσκάφη, τα οποία εντόπισαν τα τουρκικά F-16 στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η εμπλοκή ήταν το επόμενο βήμα, ανάμεσα σε Λήμνο και Λέσβο, όπου τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αποσύρθηκαν από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

