Shell: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη - Νέα επαναγορά μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολ.

Ισχυρότερα από το αναμενόμενo ήταν τα κέρδη που ανακοίνωσε η Shell για το τρίτο τρίμηνο, επικαλούμενη ανάκαμψη της απόδοσης των εμπόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 5,4 δισ. δολ., ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 5,05 δισ. δολ., σύμφωνα με έκθεση της LSEG. Μια ξεχωριστή πρόβλεψη αναλυτών που παρείχε η εταιρεία είχε τοποθετήσει τα αναμενόμενα κέρδη της Shell για το τρίτο τρίμηνο στα 5,09 δισ. δολ.. Η επίδοση της εταιρείας με έδρα το Λονδίνο ήταν χαμηλότερη από τα 6 δισ. δολ. που σημείωσε την ίδια περίοδο πέρυσι.

Μετά την ανακοίνωση η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου κατά 1,5%.

«Η Shell σημείωσε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, με σαφή πρόοδο σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας και εξαιρετική απόδοση στον τομέα Μάρκετινγκ και στα assets βαθέων υδάτων στον Κόλπο της Αμερικής και τη Βραζιλία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Shell, Wael Sawan.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης επαναγορά μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολ. τους επόμενους τρεις μήνες, γεγονός που σηματοδοτεί το 16ο συνεχόμενο τρίμηνο με επαναγορές ύψους τουλάχιστον 3 δισ. δολ..

Εν τω μεταξύ, το καθαρό χρέος της εταιρείας ανήλθε σε 41,2 δισ. δολ. στο τέλος του τρίτου τριμήνου, μειωμένο από 43,2 δισ. δολ. σε τριμηνιαία βάση.

Η τιμή της μετοχής της Shell, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 16% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές της στον κλάδο.

Τα αποτελέσματα έρχονται μετά την ανακοίνωση της Τετάρτης από τη νορβηγική ενεργειακή εταιρεία Equinor, η οποία σημείωσε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώσης των κερδών του τρίτου τριμήνου, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα να ανέρχονται σε 6,21 δισεκατομμύρια δολάρια για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.