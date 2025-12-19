Οικονομία | Ελλάδα

Στην συνεδρίαση της G7 ως πρόεδρος του Eurogroup για πρώτη φορά ο Πιερρακάκης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στην συνεδρίαση της G7 ως πρόεδρος του Eurogroup για πρώτη φορά ο Πιερρακάκης
Η συνεδρίαση ήταν η τελευταία υπό την καναδική προεδρία, ενώ πλέον τη σκυτάλη παραλαμβάνει η Γαλλία.

Στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της G7 μετείχε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνεδρίαση ήταν η τελευταία υπό την καναδική προεδρία, ενώ πλέον τη σκυτάλη παραλαμβάνει η Γαλλία.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τον Καναδό υπουργό Οικονομικών François-Philippe Champagne για την ηγεσία του και εξέφρασε την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας με τη γαλλική πλευρά και τον Ρολάν Λεσκύρ.

«Σήμερα συμμετείχα στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 υπό την καναδική προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον François-Philippe Champagne για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και ανυπομονώ να συνεργαστώ την επόμενη χρονιά με τον Ρολάν Λεσκίρ, υπό τη γαλλική προεδρία της G7» τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΥΔΑΠ: Προτείνει σταθερά οικιακά τιμολόγια, αύξηση στα πάγια και τέλος αποχέτευσης από το 2026

Οι πιο «χρυσές» ομάδες του 2025

Hydra Rock: «Μαζεύει» εγκρίσεις το mega σύνθετο τουριστικό project των 474,6 εκατ. του Γ. Βαρδινογιάννη

tags:
Κυριάκος Πιερρακάκης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ)
G7
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider