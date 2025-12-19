Σε νέο ρεκόρ το ασήμι με ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο - Διπλά κέρδη για χρυσό

Το ασήμι έχει εκτιναχθεί κατά 132% φέτος, με υπερδιπλάσιο άνοδο από του χρυσού (+65%), λόγω της ισχυρής ζήτησης επενδύσεων και των περιορισμών στην προσφορά.

Το ασήμι εκτοξεύτηκε σε ιστορικό υψηλό την Παρασκευή, ενισχυμένο από την επενδυτική ζήτηση και τη στενότητα της προσφοράς, ενώ ο χρυσός σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο, με ώθηση από τις αυξανόμενες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed. Το ασήμι στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 2,3% στα 66,96 δολάρια ανά ουγγιά, με κέρδη 8,1% σε βάση εβδομάδας αφού έφτασε το ρεκόρ των 67,20 δολαρίων στη συνεδρίαση.

Το ασήμι έχει εκτιναχθεί κατά 132% φέτος, με υπερδιπλάσιο άνοδο από του χρυσού (+65%), λόγω της ισχυρής ζήτησης επενδύσεων και των περιορισμών στην προσφορά. Παράλληλα, ο χρυσός στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε κατά 0,3% στα 4.346,69 δολάρια ανά ουγγιά με εβδομαδιαία άνοδο άνω του 1%. Τα futures στις ΗΠΑ κέρδισαν 0,4% στα 4.380 δολάρια.

Η πλατίνα πρόσθεσε 3,2% στα 1.977,85 δολάρια, αφού άγγιξε υψηλό άνω των 17 ετών την Πέμπτη. Το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,4% στα 1.701,75 δολάρια, αφού άγγιξε υψηλό σχεδόν τριών ετών ενδοσυνεδριακά, ενώ και τα δύο μέταλλα πέτυχαν εβδομαδιαία κέρδη. «Οι ροές συνεχίζουν να κυριαρχούν», τόνισε ο Φίλιπ Στράιμπλε, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Blue Line Futures.

«(Ο χρυσός και το ασήμι) έχουν υψηλή συσχέτιση και συνήθως ο χρυσός προηγείται, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες είδαμε το ασήμι να προηγείται. Έτσι, κάθε φορά που βλέπετε τόσο μεγάλο spread, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να επιλέγουν τον χρυσό και να τον σφίγγουν βραχυπρόθεσμα», εκτίμησε ο Μάικλ Μάκουσετ, επικεφαλής trader στην U.S. Global Investors.

Τα μακροοικονομικά δεδομένα έχουν τροφοδοτήσει περαιτέρω την αισιοδοξία για μειώσεις επιτοκίων, με τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο. Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,6% τον Νοέμβριο, το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2021.

«Έχουμε δει τα χαμηλότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την αποδυνάμωση της έκθεσης για την εργασία. Επιβεβαιώνει πραγματικά ότι η Fed θα πρέπει να συνεχίσει την πορεία χαλάρωσης - αυτός είναι ένας από τους κύριους παράγοντες. Δεύτερον, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα συνεπάγεται η πολιτική της κεντρικής τράπεζας», πρόσθεσε ο Στράιμπλε, με τους traders να στοιχηματίζουν σε τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων 25 μονάδων βάσης τον επόμενο χρόνο.