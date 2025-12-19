Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ουκρανία αρχίζει νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής

Newsroom
Η Ουκρανία αρχίζει νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής
Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν νέο γύρο συνομιλιών σήμερα με την διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ σχετικά με τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Ουμέροφ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες, δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ουκρανία
