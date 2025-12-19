Κέρδη στις ευρωαγορές - Αναστάτωση στον κλάδο αθλητικών ειδών από την Nike

Ανοδικές κινήσεις που οδήγησαν τον Stoxx 600 σε νέο ιστορικό υψηλό σημείωσαν σήμερα οι περισσότερες ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν μια σειρά από αποφάσεις κεντρικών τραπεζών για επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,37% στις 587,5 μονάδες, έχοντας ενδοσυνεδριακά φτάσει στις 588,078 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε κέρδη 0,4% στις 24.295 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε οριακά στις 8.151 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε στο +0,61% και τις 9.897 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 0,66% στις 44.757 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 κέρδισε 0,22% στις 17.169 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Puma και η Adidas υποχώρησαν 3% και 1% αντίστοιχα, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την απόδοση της αμερικανικής ανταγωνίστριας Nike διαχύθηκαν στον κλάδο. Η Nike προειδοποίησε ότι οι πωλήσεις της θα μειωθούν στο τρέχον τρίμηνο εν μέσω της συνεχιζόμενης αδυναμίας στην Κίνα και των πιέσεων που δέχεται το brand Converse. Η μετοχή της Nike έκλεισε στο -10%, ενώ απέχει 20% από το υψηλό του Φεβρουαρίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε σήμερα η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026-2027, μέσω δανεισμού της ΕΕ. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο μετά την είσπραξη πολεμικών αποζημιώσεων από τη Ρωσία. Μέχρι τότε, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν παγωμένα και η ΕΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τα χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή του δανείου, σε πλήρη συμφωνία με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο. Οι ηγέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων σε μορφή δανείου προς την Ουκρανία, καθώς κατέστη σαφές ότι τα δάνεια επανορθώσεων θα απαιτήσουν περισσότερη δουλειά, και οι ηγέτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες.

Χθες οι δείκτες ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση με κέρδη μετά και την τέταρτη σερί «παύση» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία διατήρησε ξανά αμετάβλητα τα επιτόκια. Την ίδια στρατηγική ακολούθησαν και οι κεντρικές τράπεζες της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Στον αντίποδα, η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ωθώντας το κόστος δανεισμού σε σχεδόν τριετές χαμηλό στο 3,75% από 4%.