Το bitcoin θα «σκαρφαλώσει» στα $143.000 σύμφωνα με αυτήν την πρόβλεψη

Το bitcoin αναμένεται να φτάσει τα 143.000 δολάρια το επόμενο έτος, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τα ψηφιακά assets μέσω των ETFs, σύμφωνα με μια πρόβλεψη που προέρχεται από την Wall Street.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές της Citi έχουν το επίπεδο των 143.000 δολαρίων ως βασική τους πρόβλεψη για την τιμή του bitcoin, με την αισιόδοξη εκτίμηση να δείχνει πάνω από τα 189.000 δολάρια και την απαισιόδοξη να κινείται γύρω από 78.500 δολάρια.

Σήμερα το bitcoin διαπραγματεύεται περίπου στα 89.000 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει περίπου 30% από το υψηλό του στα τέλη Οκτωβρίου.

Παρά το γεγονός ότι τα ETFs του bitcoin παρουσίασαν μεγάλες εκροές μετά το πρόσφατο peak, οι ροές έχουν ηρεμήσει τις τελευταίες ημέρες. «Οι προβλέψεις μας, ιδιαίτερα για το bitcoin, βασίζονται στην υπόθεση ότι η υιοθέτηση από τους επενδυτές θα συνεχιστεί, με ροές ύψους 15 δισ. δολαρίων προς τα ETFs να ενισχύουν τις τιμές των tokens», ανέφεραν οι αναλυτές υπό την ηγεσία του Alex Saunders, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής quant macro της τράπεζας.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η νομοθεσία: η Γερουσία των ΗΠΑ συζητά την έκδοση της δικής της εκδοχής του Clarity Act, που έχει περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και η οποία θα θέτει το bitcoin υπό ρύθμιση από την Επιτροπή Προθεσμιακών Συναλλαγών Βασικών Εμπορευμάτων (CFTC). Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό θα ενισχύσει την ευρύτερη υιοθέτηση του ψηφιακού νομίσματος.

Το απαισιόδοξο σενάριο συνδέεται με πιθανή επιδείνωση μακροοικονομικών παραγόντων, σύμφωνα με τους αναλυτές.