Volkswagen: Ζημίες 1,3 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο λόγω Porsche και δασμών

Οι λειτουργικές ζημίες ύψους 966 εκατ. ευρώ (1,1 δισ. δολ.) που κατέγραψε η θυγατρική Porsche το τρίτο τρίμηνο, προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην Volkswagen, με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να ανακοινώνει λειτουργικές ζημίες 1,3 δισ. ευρώ (1,52 δισ. δολ.) και συσσώρευση επιπλέον δισεκατομμυρίων σε επιβαρύνσεις, την ώρα που οι πιέσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ένα ήδη ασφυκτικό κλίμα.

Συγκεκριμένα, η Volkswagen συσσώρευσε επιβαρύνσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ καθώς η Porsche επιβραδύνει τη στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ οι δασμοί των ΗΠΑ αναμένεται να κοστίσουν στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης έως και 5 δισ. ευρώ φέτος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Το παρήγορο για την Volkswagen ήταν ότι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Visible Alpha, προέβλεπαν μεγαλύτερες ζημίες, ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

«Αυτές οι επιπτώσεις θα συνεχίσουν να υφίστανται - και γι' αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε αυστηρά τα προγράμματα απόδοσης που έχουν θεσπιστεί, να προωθήσουμε μέτρα αποδοτικότητας και να αναπτύξουμε νέες προσεγγίσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο οικονομικός διευθυντής Άρνο Άντλιτζ.

Έκανε λόγο για μία «μικτή εικόνα» που καταγράφεται μέχρι στιγμής φέτος, επισημαίνοντας την ισχυρή ζήτηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Volkswagen στην Ευρώπη και την πρόοδο της αναδιάρθρωσης, αλλά και την πίεση στα περιθώρια κέρδους από τη στροφή προς τα ηλεκτρικά.

Η Porsche, η οποία ανήκει κατά 75,4% στη Volkswagen, σημείωσε μεγάλες απώλειες το τρίτο τρίμηνο, καθώς καθυστερεί την κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων σε μια προσπάθεια να κερδίσει πίσω τους καταναλωτές με υβριδικά και κινητήρες εσωτερικής καύσης.