Με ρυθμό 1,3% έτρεξε η ανάπτυξη της Ευρωζώνης το γ' τρίμηνο

Ειδικότερα, το ΑΕΠ γ' τριμήνου στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,2% από το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Με ρυθμό ταχύτερο από το αναμενόμενο έτρεξε η ανάπτυξη της Ευρωζώνης το γ' τρίμηνο, εμφανίζοντας ανθεκτικότητα στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη ανάπτυξη σε διάστημα δύο ετών χάρη στο εμπόριο και την εγχώρια ζήτηση. Από την άλλη, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, παρέμεινε στάσιμη αποφεύγοντας πάντως την ύφεση.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ γ' τριμήνου στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,2% από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αύξηση 0,3 σημειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Eurostat. Σημειώνεται ότι το δεύτερο τρίμηνο, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,1 % στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στην Ευρωζώνη και κατά 1,5 % στην ΕΕ, μετά από +1,5 % στη ζώνη του ευρώ και +1,6 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Σουηδία (+1,1 %) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία (+0,8 %) και την Τσεχία (+0,7 %). Μείωση καταγράφηκε στη Λιθουανία (-0,2 %), την Ιρλανδία και τη Φινλανδία (-0,1 % αντίστοιχα).