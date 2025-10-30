Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Σε καλό σημείο τα επιτόκια - Τα ρίσκα για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Θετικά το εμπορικό deal ΕΕ - ΗΠΑ, η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και η πρόοδος στις σχέσεις Πεκίνου - Ουάσιγκτον. Κάποια ρίσκα για την ανάπτυξη έχουν υποχωρήσει. Πιο αβέβαιο το outlook για τον πληθωρισμό. Σε καλή θέση τα επιτόκια της ΕΚΤ (στο 2% σε τρίτο pause). Μήνυμα Λαγκάρντ για ΑΙ και ψηφιακό ευρώ.

Toν κώδωνα του κινδύνου πως η κατάσταση που επικρατεί στο παγκόσμιο περιβάλλον ενδέχεται να συνεχίσει να επιδρά επιβαρυντικά στην οικονομία της Ευρωζώνης και τη ζήηση, έκρουσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του ΔΣ να διατηρήσει το κόστος δανεισμού αμετάβλητο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, αναλύοντας παράλληλα τα ρίσκα για πληθωρισμό και ανάπτυξη ενώ εξήγησε πως τα επιτόκια είναι σε καλή θέση και θετικό σημείο.

«Η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση με τα επιτόκια. Δεν είναι μια δεδομένη, σταθερή ή μόνιμη θέση αλλά η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να μείνει εκεί. Η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία λειτουργεί καλά και θετικά» υπογράμμισε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ορισμένα καθοδικά ρίσκα όσον αφορά την ανάπτυξη έχουν υποχωρήσει, ωστόσο παραμένει πιο αβέβαιο το outlook σχετικά με τον πληθωρισμό, μέσα σε ένα ασταθές και ευμετάβλητο διεθνές εμπορικό περιβάλλον.

Υπογράμμισε πως η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε 0,2% στο γ΄ τρίμηνο με τις υπηρεσίες να υπεραποδίδουν με ώθηση από τουρισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό, με πολλές επιχειρήσεις να ανεβάζουν ταχύτητα, εκσυγχρονίζοντας τις ΑΙ υποδομές για τη λειτουργία τους. Η βιομηχανική παραγωγή επλήγη από δασμούς, αβεβαιότητα και ισχυρό ενώ η αντίρροπη εικόνα στη διεθνή και εγχώρια ζήτηση πρόκειται να διατηρηθεί ενώ το παγκόσμιο περιβάλλον ενδέχεται να συνεχίσει να επιδρά επιβαρυντικά.

Σύμφωνα με την «Σιδηρά Κυρία» της ΕΚΤ, οι καταναλωτές αυξάνουν τις δαπάνες με άνοδο των πραγματικών εισοδημάτων ενώ η ανεργία παραμένει σε ιστορικό χαμηλό παρά την κάμψη στην αναζήτηση εργασίας. Για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική πολιτική, το μήνυμά της παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Όπως και πριν, επανέλαβε ότι είναι επείγον να εφαρμοστούν πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, διαμηνύοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με την ένωση κεφαλαιαγορών.

Το «τσίμπημα» του πληθωρισμού στο 2,2% τον Σεπτέμβριο από 2% τον Αύγουστο οφείλεται στην μικρή άνοδο των τιμών της ενέργειας, ενώ οι τιμές των τροφίμων αποκλιμακώθηκαν. Ο πυρήνας επιτάχυνε στο 2,4% από 2,3% και οι υπηρεσίες ανέβηκαν στο 3,2% από 3,1% και τα αγαθά παρέμειναν σταθερά στο 0,8%. Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό κινούνται εντός των προβλέψεων και οι μισθολογικές αυξήσεις είναι πιθανό να κατεβάσουν ρυθμούς.

Σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την οικονομία, η Λαγκάρντ επεσήμανε ότι η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και η πρόοδος στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ έχουν «μετριάσει τα καθοδικά ρίσκα για την ανάπτυξη». Ωστόσο, ανέφερε ως πηγές ανησυχίας το ακόμη ασταθές εμπορικό περιβάλλον και την επιδείνωση της εικόνας της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Αρνήθηκε να αποκλείσει μια νέα μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ τους επόμενους μήνες ή ακόμα και αύξηση αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, διαμηνύοντας πως θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει η κατεύθυνση της ασκούμενης νομισματικής πολιτικής στο τρέχον καλό σημείο ενώ για πολλοστή φορά επανέλαβε πως δεν προ-δεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία στο κόστος δανεισμού.

Όπως έσπευσε να συμπληρώσει, η επιδείνωση του κλίματος στις χρηματαγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης, αποφυγή του επενδυτικού ρίσκου και αποδυνάμωση της ανάπτυξης, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις στη διεθνή σκακιέρα, κυρίως η ρωσική εισβολή εναντίον της Ουκρανίας, παραμένουν σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας.

Στον αντίποδα, οι υψηλότερες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, μαζί με τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, θα στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ η τόνωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης θα έδινε νέα πνοή στις ιδιωτικές επενδύσεις. Ταυτόχρονα, η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η αποσόβηση εμπορικών τριβών θα λειτουργούσε ευεργετικά για το ευρύτερο οικονομικό κλίμα.

Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη στις αγορές εργασίας της Ευρώπης, εξήγησε πως διεξάγεται μία κούρσα επενδύσεων τους τελευταίους μήνες σε επιχειρηματικό επίπεδο, ενώ θα απαιτηθεί να περάσει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα για να διαπιστωθούν οι συνέπειες καθώς «είναι μια διαδικασία εν εξελίξει». «Σίγουρα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα χαθούν άλλες. Είναι πολλοί και διαφορετικοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές μας και μένει να δούμε πώς θα εκτυλιχθούν τα πράγματα» σημείωσε.

Ένα «καμπανάκι» που «χτύπησε» αφορά τα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η ΕΚΤ δεν γνωρίζει τι θα αποφέρουν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας για τις σπάνιες γαίες, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι κρίσιμες στην αλυσίδα παραγωγής. «Δεν έχει λάβει μορφή ακόμη η συμφωνία, επομένως είμαστε σε κατάσταση αναμονής για τον διεθνή αντίκτυπό της» σχολίασε.

Κατά την Γαλλίδα αξιωματούχο, το ψηφιακό ευρώ θεωρείται αναγκαία εξέλιξη που θα διασφαλίσει την εμπιστοσύνη, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία και θα προσφέρει ασφαλή, φιλική και ενιαία χρήση σε όλη την Ευρώπη ενώ οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη, στην ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των στρατηγικών επενδύσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιώσιμα δημόσια οικονομικά.

«Καταλαβαίνω ότι είναι πλέον της μόδας να ακούμε αρνητικά σχόλια κάθε φορά που έχουμε καλά νέα, αλλά όταν έχουμε κάποια καλά νέα, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τις συνέπειες και να δούμε τι αντίκτυπο έχουν» κατέληξε, καλώντας για την άμεση υλοποίηση του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη ανταγωνιστικότητας και ολοκλήρωση της τραπεζικής και επενδυτικής ένωσης, καθώς και της Ψηφιακής Ευρώπης, για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας.

Η Συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ