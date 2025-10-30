Crédit Agricole: Πτώση 3% μετά τις απώλειες τρίτου τριμήνου

Απώλειες άνω του 3% σημειώνουν οι μετοχές της Crédit Agricole μετά την ανακοίνωση απωλειών για το τρίτο τρίμηνο.

Πτώση, της τάξης του 3%, καταγράφει η μετοχή της Crédit Agricole μετά την ανακοίνωση απωλειών για το τρίτο τρίμηνο.

Τα κέρδη της γαλλικής τράπεζας έχασαν τις εκτιμήσεις, καθώς οι υψηλότερες δαπάνες και τα ασθενέστερα αποτελέσματα στα τμήματα Retail and Asset Gathering επηρέασαν την κερδοφορία.

Τα έσοδα για τη γαλλική τράπεζα ήταν 1% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ωστόσο τα λειτουργικά έξοδα ήταν ενισχυμένα κατά 2%, αφήνοντας τα κέρδη προ φόρων 2% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς τόσο σε ανακοινωθείσα όσο και σε υποκείμενη βάση.

Ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) του ομίλου παρέμεινε σταθερός στο 11,7%, πιάνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς, ωστόσο μειωμένος κατά περίπου 20 μονάδες βάσης από το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Amundi, ο βραχίονας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε μείωση 28% στα ακαθάριστα λειτουργικά έσοδα σε ετήσια βάση στα 267 εκατομμύρια ευρώ, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 5% στα 797 εκατομμύρια ευρώ.