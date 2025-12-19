Πολιτική | Διεθνή

ΗΠΑ: Δεν μπορούμε να επιβάλουμε την ειρήνη στην Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Δεν μπορούμε να επιβάλουμε την ειρήνη στην Ουκρανία
Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μέρος των συνομιλιών για την Ουκρανία το Σάββατο στο Μαϊάμι και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη στην Ουκρανία, ενώ νέες «διαβουλεύσεις» για να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία αρχίζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στο τέλος τέλος, από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Πρέπει αυτές να το θέλουν», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μέρος των συνομιλιών για την Ουκρανία το Σάββατο στο Μαϊάμι και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών την Παρασκευή με την αμερικανική ομάδα σχετικά με προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, σκοπεύουν επίσης να συναντήσουν τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, καθώς οι Αμερικανοί μεσολαβητές συνεχίζουν να προσπαθούν για την επίτευξη συμφωνίας για να τεθεί τέλος στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90% - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Νοεμβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Οι πιο «χρυσές» ομάδες του 2025

tags:
ΗΠΑ
Πόλεμος
Ρωσία
Μάρκο Ρούμπιο
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider