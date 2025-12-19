Πόσα «τσίμπησε» το τρίτο Avatar με το που βγήκε

Το «Fire and Ash» μπορεί να μην έκανε θόρυβο από το πρώτο λεπτό, όμως το Avatar παίζει πάντα σε βάθος χρόνου – και συνήθως στο τέλος… μετράει τα δισεκατομμύρια.

Δυναμικό, αλλά όχι εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του «Avatar: Fire and Ash» στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η νέα υπερπαραγωγή του Τζέιμς Κάμερον έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη και μάζεψε 12 εκατ. δολάρια από τις πρώτες preview προβολές στις ΗΠΑ.

Το ποσό είναι χαμηλότερο από εκείνο που είχε καταφέρει το «Avatar: The Way of Water» το 2022, το οποίο είχε ανοίξει με περίπου 5 εκατ. δολάρια περισσότερα. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί του box office κρατούν μικρό καλάθι και εκτιμούν ότι το νέο Avatar μπορεί άνετα να ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια στο πρώτο του Σαββατοκύριακο σε ΗΠΑ και Καναδά.

Το μεγάλο χαρτί της ταινίας, για άλλη μια φορά, είναι οι ξένες χώρες. Οι διεθνείς αγορές έχουν ήδη δώσει 43,1 εκατ. δολάρια από τις πρώτες προβολές, επιβεβαιώνοντας ότι το σύμπαν της Πανδώρας «πουλάει» πολύ καλύτερα εκτός Αμερικής.

Μπορεί το Avatar να μην απέκτησε ποτέ τη φανατική βάση του Star Wars ή της Marvel, όμως τα ταμεία λένε άλλη ιστορία. Και οι δύο προηγούμενες ταινίες ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια παγκοσμίως, με την πρώτη να φτάνει μια ανάσα από τα 3 δισ.. Ο λόγος; Το όνομα Κάμερον και η υπόσχεση ενός θεάματος που αξίζει να το δεις στη μεγάλη οθόνη.

Σημαντική ώθηση στα έσοδα δίνουν τα ακριβότερα εισιτήρια για IMAX, Dolby και 3D, με το 3D να παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στο εξωτερικό και ειδικά στην Κίνα. Άλλωστε, το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων του Avatar διαχρονικά έρχεται από αγορές εκτός ΗΠΑ.

Αν και η Κίνα δεν έχει μπει ακόμη στο παιχνίδι των επίσημων αριθμών, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άνοιγμα 17,1 εκατ. δολαρίων την πρώτη ημέρα προβολής, μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.

