Τρίτη σερί «παύση» στα επιτόκια από ΕΚΤ - Πηγή ανθεκτικότητας η ισχυρή αγορά εργασίας

Στον «πάγο» στο 2% τα επιτόκια της ΕΚΤ. Σταθερή η ανάπτυξη (1,3% τον Σεπτέμβριο) παρά το δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Ποιες είναι οι πηγές ανθεκτικότητας της οικονομίας. Συρρικνώνονται τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP. Διαθέσιμο το ΤΡΙ.

Στον «πάγο» για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση -όπως αναμενόταν ευρέως από τις αγορές- έβαλε τα επιτόκιά της η ΕΚΤ, ελέω του αποκλιμακωμένου πληθωρισμού της Ευρωζώνης (2,2% τον Σεπτέμβριο) και της σταθερής ανάπτυξης της οικονομίας παρά το δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν, πηγές ανθεκτικότητας που στηρίζουν την απόφαση αποτελούν η ισχυρή αγορά εργασίας, οι σταθεροί ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα και οι προηγούμενες μειώσεις επιτοκίων του ΔΣ.

Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων εμπορικών τριβών και των γεωπολιτικών εντάσεων. Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2%, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%. Το ΔΣ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, όπως επαναλαμβάνεται.

«Η προσέγγιση θα εξαρτάται από δεδομένα και σε κάθε συνάντηση θα αποφασίζεται ο καθορισμός της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής με γνώμονα τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους, υπό το φως των εισερχόμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής» τονίζεται ενώ διαμηνύεται πως το ΔΣ δεν προ-δεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία στο κόστος δανεισμού.

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρήσιμο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς δεν επανεπενδύονται πλέον κεφάλαια από τίτλους που λήγουν, ενώ το ΔΣ είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα του στο πλαίσιο της εντολής του, ώστε να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

«Επιπλέον, το Μέσο Προστασίας Μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - ΤΡΙ) είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης, άτακτης δυναμικής της αγοράς που αποτελεί σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά την εντολή του για σταθερότητα τιμών» επισημαίνεται σχετικά.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, καθώς το διαρκώς εναλλασσόμενο δασμολογικό καθεστώς των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη επεκταθεί πλήρως στην οικονομία, διατηρώντας στα ύψη την αβεβαιότητα. Άλλωστε, όπως νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε ταχύτερα από ό,τι είχαν προβλέψει η ΕΚΤ και οι οικονομολόγοι, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία ανθεκτικότητας.

Η Ζώνη του Ευρώ αναπτύχθηκε 1,3% ετησίως και +0,2% στο τρίμηνο, έναντι της στασιμότητας που προέβλεψε η ΕΚΤ και της ανάπτυξης 0,1% που προέβλεψαν οι οικονομολόγοι, καθώς η Ισπανία και η Γαλλία οδήγησαν την κούρσα ανόδου. Το ΑΕΠ, μαζί με άλλα δεδομένα, παραμένει συνεπή με το αφήγημα της ΕΚΤ ότι η ανάπτυξη είναι ήπια αλλά σταθερή και ο πληθωρισμός διατηρείται γύρω από τον στόχο του 2%, ακόμη και αν είναι πιθανή μια προσωρινή πτώση το επόμενο έτος.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα επιταχύνεται, το κλίμα στη Γερμανία βελτιώνεται και οι επιχειρήσεις γίνονται πιο αισιόδοξες. Ωστόσο, η αισιόδοξη εικόνα αντισταθμίζεται την βιομηχανία που εξακολουθεί να υποφέρει ενώ οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώνονται απότομα. Το ισχυρό ευρώ επηρεάζει τον πληθωρισμό, αλλά το κοινό νόμισμα έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και ο επιθετικός τόνος του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ μετά τη μείωση των επιτοκίων της Τετάρτης θα περιορίσει περαιτέρω κέρδη.