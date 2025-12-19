Οικονομία | Ελλάδα

ΥΠΑΑΤ: Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των πληγέντων κτηνοτρόφων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΥΠΑΑΤ: Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των πληγέντων κτηνοτρόφων
Αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων σε βάρος κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, και ειδικότερα την αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών προβλέπει η ρύθμιση που περιλαμβάνει η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «η ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου, όπως οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, η κάλυψη δαπανών για ζωοτροφές και η οικονομική ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος».

Στόχος της διάταξης είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα και να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αιγοπροβατοτροφία, χωρίς πρόσθετες πιέσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη οικονομικά περίοδο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΥΔΑΠ: Προτείνει σταθερά οικιακά τιμολόγια, αύξηση στα πάγια και τέλος αποχέτευσης από το 2026

Οι πιο «χρυσές» ομάδες του 2025

Hydra Rock: «Μαζεύει» εγκρίσεις το mega σύνθετο τουριστικό project των 474,6 εκατ. του Γ. Βαρδινογιάννη

tags:
Αγροδιατροφή
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Αγρότες
Ευλογιά των προβάτων
Κατασχέσεις
Πλειστηριασμοί
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider