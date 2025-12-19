Κάτω από το 5% το ποσοστό της Fidelity σε Eurobank - Στο 32,67% η Fairfax

Σε πάνω από 5% σκαρφάλωσε το ποσοστό της Fidelity στην Eurobank, όπως ανακοίνωσε η ελληνική συστημική τράπεζα.

Ελαφρώς χαμηλότερα του 5% (4,99%) κατήλθε το ποσοστό της Fidelity στην Eurobank, όπως ανακοίνωσε η ελληνική συστημική τράπεζα.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, στις 15/12 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η FMR ανήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου, και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της FMR στο μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 5,06%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 183.666.143 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών.

Την 16.12.2025, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η FMR κατήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της FMR στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,99%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 181.166.143 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών Eurobank.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

Παράλληλα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax στις 12.12.2025 παραμένει ακριβώς το ίδιο (χωρίς καμία μεταβολή των ορίων), ανερχόμενο σε 32,67% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.186.363.895 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank. Ωστόσο, τα αντίστοιχα άμεσα και έμμεσα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατέχει η Fairfax, μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών της, τροποποιήθηκαν ως εξής:

Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 0,42%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15.346.002 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 32,25%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.171.017.893 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank, η δε αλυσίδα των ελεγχόμενων από τη Fairfax εταιρειών που κατέχουν άμεσα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα ψήφου, περιγράφεται κατωτέρω:

