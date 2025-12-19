ΧΑ: Το τέταρτο υψηλότερο κλείσιμο για τον ΓΔ εντός του 2025

Εν μέσω λήξης συμβολαίων και rebalancing, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ανοδικά την Παρασκευή, σημειώνοντας μάλιστα την τέταρτη υψηλότερη τιμή κλεισίματος εντός του 2025.

Εν μέσω λήξης συμβολαίων και rebalancing σε Stoxx και FTSE, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκε ανοδικά την Παρασκευή, κλείνοντας με θετικό πρόσημο την τελευταία πλήρη εβδομάδα του έτους και, μάλιστα, με την τέταρτη υψηλότερη τιμή κλεισίματος εντός του 2025.

Κινούμενος ανοδικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, αν και σε στενό εύρος διακύμανσης μόλις 13 μονάδων, ο ΓΔ έκλεισε στις 2.112,46 μονάδες, ενισχυμένος 0,57%.

Πρόκειται για το τέταρτο υψηλότερο κλείσιμο του ΓΔ εντός του έτους, πίσω από τα υψηλά του Αυγούστου (των 2.126, 2.123 και 2.116 μονάδων), ενώ σε επίπεδο εβδομάδας τα κέρδη του διαμορφώθηκαν σε 0,39%.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας αναμενόμενα αυξημένος, καθώς διαμορφώθηκε σε 392 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €31,65 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ενισχυμένος έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών, με κέρδη 0,52% στις 2.326,56 μονάδες, ενώ στη σύνθεσή του ξεχώρισε η άνοδος άνω του 1% των ΕΤΕ και Alpha Bank και ο τζίρος των 81 εκατ. ευρώ της Eurobank. Υπενθυμίζεται ότι η Τρ. Πειραιώς βρισκόταν και σήμερα εκτός διαπραγμάτευσης και επιστρέφει στο ταμπλό τη Δευτέρα 22/12.

Πλέον απομένουν πέντε συνεδριάσεις για το κλείσιμο του έτους στη Λεωφόρο Αθηνών, δύο εκ των οποίων την ερχόμενη εβδομάδα καθώς η αγορά θα παραμείνει κλειστή στο διάστημα 24-26 Δεκεμβρίου.

Αν και είναι πιθανή μια υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας τις επόμενες ημέρες, και ενώ η τεχνική εικόνα στο ταμπλό παραμένει θετική, βασικός καταλύτης θα παραμείνει η τάση από τα μεγάλα χρηματιστήρια του εξωτερικού.

Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι αρκετές μη τραπεζικές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης διατηρούν αμείωτη την ανοδική δυναμική τους, έχοντας υπεραποδώσει… ιλιγγιωδώς όχι μόνο εντός Δεκεμβρίου, αλλά και σε όλο το δ’ τρίμηνο.

Κέρδη στον FTSE Large Cap

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε και σήμερα, με τις μετοχές των ΔΑΑ (+3,04%), Cenergy (+2,45%) και Coca-Cola HBC (2,39%) να ηγούνται της ανόδου, ενώ ακολούθησαν Helleniq Energy και Jumbo με κέρδη 1,57% και 1,54% αντίστοιχα.

Με άνοδο πάνω από 1% ακολούθησαν επίσης οι ΕΤΕ (+1,51%), ElvalHalcor (+1,28%), Alpha Bank (+1,28%), Aegean (+1,13%) και Σαράντης (+1,04%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν, οι μετοχές των Aktor (+0,97%), ΕΥΔΑΠ (+0,90%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,81%), Viohalco (+0,67%), Τιτάν (+0,61%), ΟΠΑΠ (+0,55%) και ΔΕΗ (+0,11%).

Αμετάβλητες στα 8,00 ευρώ η Τρ. Κύπρου, στα 7,08 ευρώ η Lamda Development και στα 30,72 ευρώ η Motor Oil.

Σε αρνητικό έδαφος, η Optima υποχώρησε 1,17% στα 7,60 ευρώ, ο ΟΤΕ 0,65% στα 16,72 ευρώ, και σε ποσοστό 0,52% οι Eurobank και Metlen στα €3,47 και €42,16 αντίστοιχα.