Γερμανία: Στάσιμη παρέμεινε η οικονομία το τρίτο τρίμηνο - Απροσδόκητη ανάπτυξη στην Γαλλία

Στάσιμη παρέμεινε η οικονομία της Γερμανίας το τρίτο τρίμηνο, αποφεύγοντας την ύφεση, ωστόσο υπολείπεται κατά πολύ της εκπληκτικά ισχυρής ανάπτυξης που καταγράφηκε στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ Γερμανίας παρέμεινε αμετάβλητο το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, την ίδια ώρα που η Γαλλία σημείωσε ανάπτυξη κατά 0,5% - ο ταχύτερος ρυθμός από το 2023 χάρη στο εμπόριο και την εγχώρια ζήτηση.

Η απόδοση της Γερμανίας στο τρίτο τρίμηνο ήρθε καθώς οι επενδύσεις σε μηχανήματα βοήθησαν στην αντιστάθμιση της πτώσης των εξαγωγών, όπως ανέφερε η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει πληγεί από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ που ενίσχυσε τη δραστηριότητα στις αρχές του 2025, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να αποφύγουν τους υψηλότερους δασμούς, στην συνέχεια ωστόσο υπήρξε αντιστροφή αυτής της τάσης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη μέτρηση, η παραγωγή υποχώρησε 0,2% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προσπαθεί να αφήσει πίσω του δύο χρόνια συρρίκνωσης δαπανώντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές και άμυνα. Οι εταιρείες παλεύουν με την αδύναμη ζήτηση, ωστόσο οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι η αισιοδοξία έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η κυβέρνηση στο Βερολίνο εξακολουθεί να πιέζεται να κάνει περισσότερα, ειδικά να αντιμετωπίσει φαινόμενα που πληγώνουν τον ανταγωνισμό, όπως η υπερβολική γραφειοκρατία και το αυξανόμενο κόστος κοινωνικής πρόνοιας. Οι οικονομικοί σύμβουλοι προβλέπουν ότι οι δημόσιες δαπάνες θα ενισχύσουν την ανάπτυξη τον επόμενο χρόνο, αλλά προειδοποιούν ότι η δυναμική δεν θα διαρκέσει εάν δεν αντιμετωπιστούν τα υποκείμενα ζητήματα.

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη της Γαλλίας στο τρίτο τρίμηνο, την οποία ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ χαρακτήρισε «αξιοσημείωτη», το πολιτικό και δημοσιονομικό χάος της μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο δύσκολο να διορθωθεί, όπως επισημαίνει το Bloomberg.