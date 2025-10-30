Societe Generale: Αύξηση 11% στα κέρδη το γ' τρίμηνο

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 1,52 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας πάνω από 200 εκατ. ευρώ τη μέση εκτίμηση των αναλυτών.

Αυξήθηκαν κατά 11% τα κέρδη της Societe Generale για το γ' τρίμηνο, καθώς ο CEO της γαλλικής τράπεζας Σλαβομίρ Κρούπα, ενέτεινε τις προσπάθειές του για περιορισμό των δαπανών.

Σύμφωνα με το Reuters, το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι το σχέδιο αναμόρφωσης των λιανικών δραστηριοτήτων της Societe Generale αρχίζει να αποδίδει καρπούς, αντιστάθμισαν τις ανάμεικτες επιδόσεις της επενδυτικής τράπεζας

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 1,52 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας πάνω από 200 εκατ. ευρώ τη μέση εκτίμηση των αναλυτών. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,7% στα 6.6 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

«Τα αποτελέσματα μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση για να επιτύχουμε όλους τους ετήσιους στόχους μας», δήλωσε ο Κρούπα. Με πάνω από δύο χρόνια στο τιμόνι της τράπεζας, ο Κρούπα έχει στραφεί φέτος στην ανάπτυξη και τις πληρωμές προς τους μετόχους.















