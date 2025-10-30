Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση της ανεργίας κόντρα στις εκτιμήσεις

Απροσδόκητη μείωση κατέγραψε ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου εργασίας, την Πέμπτη, με την αγορά εργασίας να υπογραμμίζει μια κάπως πιο αισιόδοξη προοπτική οικονομικής ανάπτυξης από την κυβέρνηση αυτόν τον μήνα.

Απροσδόκητη μείωση κατέγραψε ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου εργασίας, την Πέμπτη, με την αγορά εργασίας να υπογραμμίζει μια κάπως πιο αισιόδοξη προοπτική οικονομικής ανάπτυξης από την κυβέρνηση αυτόν τον μήνα.

Σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά περίπου χίλιους στα 2,973 εκατομμύρια.

Αναλυτές και οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση κατά 8.000 σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο από 6,3% έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη.

Το υπουργείο Οικονομικών αύξησε ελαφρώς αυτόν τον μήνα την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη για το τρέχον έτος στο 0,2% από τη στασιμότητα που είχε προβλεφθεί προηγουμένως και προέβλεψε ανάπτυξη 1,3% το επόμενο έτος.

Ωστόσο, η επικεφαλής του γραφείου Εργασίας, Άντρεα Νάλες, προειδοποίησε ότι η αύξηση της απασχόλησης παραμένει αδύναμη. «Συνολικά, η φθινοπωρινή ανάκαμψη ήταν μέχρι στιγμής υποτονική», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει υποσχεθεί να βγάλει τη Γερμανία από την ύφεση με μια απότομη αύξηση στις δαπάνες για υποδομές και άμυνα, αλλά αυτά τα μέτρα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να μεταφραστούν σε καλύτερες συνθήκες επί τόπου.