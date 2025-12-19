Ειδήσεις | Ελλάδα

Hellenic Train: Αλλαγές και καταργήσεις δρομολογίων λεωφορείων, λόγω των μπλόκων

Hellenic Train: Αλλαγές και καταργήσεις δρομολογίων λεωφορείων, λόγω των μπλόκων
«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών» καταλήγει.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος καταργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας και λόγω της διακοπής της οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων όπως ενημέρωσε η Hellenic Train το επιβατικό κοινό.

Επίσης, το δρομολόγιο του λεωφορείου C1579, με ώρα αναχώρησης 15:50 από τον Βόλο, παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των αποκλεισμών και της διακοπής της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων C2573, με ώρα αναχώρησης 21:10 από τον Βόλο, και C2574, με ώρα αναχώρησης 21:45 από τη Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Λεωφορεία
Αγροδιατροφή
Αγρότες
Μπλόκα Αγροτών
Hellenic Train
