Ρούμπιο για ουκρανικό: Έχουμε πρόοδο αλλά ακόμη υπάρχει δρόμος μπροστά μας

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι τα πιο δύσκολα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν γίνονται για να επιβληθεί μια συμφωνία σε κανέναν, προσθέτοντας ότι πρόοδος έχει υπάρξει αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας. Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι τα πιο δύσκολα.

Νωρίτερα, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν νέο γύρο συνομιλιών σήμερα με τους Αμερικανούς ομολόγους τους σχετικά με τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ. Ο Ουμέροφ που βρίσκεται στις ΗΠΑ για συνομιλίες, δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.