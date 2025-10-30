Πόλεμος προσφορών Novo Nordisk - Pfizer για την αμερικανική Metsera

Η Novo Nordisk, η δανέζικη εταιρεία πίσω από το επιτυχημένο φάρμακο για την απώλεια βάρους Wegovy και το φάρμακο για τον διαβήτη Ozempic, υπέβαλε προσφορά έως και 8,5 δισ. δολ.. Εκείνη της Pfizer ήταν ύψους 7,3 δισ. δολ.

«Σφήνα» στην προσπάθεια της Pfizer να εξαγοράσει την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Metsera, μπήκε η Novo Nordisk καταθέτοντας την δική της προσφορά, μία κίνηση που μεγαλώνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες αγωνίζονται να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως επισημαίνει το Reuters.

Η Metsera σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η προσφορά της Novo ήταν «ανώτερη» και ότι είχε ενημερώσει την Pfizer, η οποία έχει τώρα τέσσερις εργάσιμες ημέρες για να διαπραγματευτεί. Ανέφερε ότι η προσφορά της Novo αποτίμησε την Metsera έως και 77,75 δολάρια ανά μετοχή, για συνολικά περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Pfizer ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η προσφορά της Novo ήταν «απερίσκεπτη» και θα ήταν κακή για τον ανταγωνισμό στην αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια επιθετική στροφή της Novo Nordisk μια εβδομάδα μετά την αποχώρηση του μεγαλύτερου μέρους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λόγω ανησυχιών ότι η εταιρεία δεν δραστηριοποιούνταν αρκετά γρήγορα στην αγορά της παχυσαρκίας, όπου «κοντράρεται» με τον κύριο ανταγωνιστή της, την Eli Lilly.

Μετά την είδηση η μετοχή της Novo Nordisck υποχωρεί περισσότερο από 3,5% στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης.