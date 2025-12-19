Πούτιν: Δεν ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο - Απάντηση στην ουκρανική επίθεση στο τάνκερ

«Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τους θανάτους ανθρώπων, επειδή δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο».

Αποποιήθηκε των ευθυνών για τον πόλεμο και το κόστος του σε ανθρώπινες ζωές. ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφερόμενος στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας ετήσιας τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου. Επεσήμανε πως: «Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τους θανάτους ανθρώπων, επειδή δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο» και κατηγόρησε τις ουκρανικές αρχές για τον πόλεμο.

Παράλληλα είπε πως η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον άλλων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι «θα της φερθούν με σεβασμό» και κατηγόρησε τη Δύση ότι «εξαπάτησε» τη Μόσχα συνεχίζοντας την επέκταση του ΝΑΤΟ. Όπως σημείωσε, η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο στην Ουκρανία αν λάμβανε εγγυήσεις για την ασφάλειά της και ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνεργασία «με ισότιμους όρους» με τη Δύση, υπογράμμισε «Δεν θα υπάρξει καμία επιχείρηση αν μας φέρεστε με σεβασμό και σεβαστείτε τα συμφέροντά μας», δήλωσε ο Πούτιν όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν στο μέλλον «νέες ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» – ο όρος που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Προειδοποίησε κατά όποιας απειλής αποκλεισμού του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ, λέγοντας ότι τέτοιες κινήσεις θα συναντήσουν αντίσταση από τη Μόσχα και θα διακινδυνεύσουν μια «μεγάλης κλίμακας σύγκρουση». Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο να εγγυηθεί την ασφάλεια και να διακόψει επιθέσεις βαθιά μέσα στο ουκρανικό έδαφος αν το Κίεβο διεξαγάγει εκλογές. Είπε ότι οι Ουκρανοί πολίτες που ζουν στη Ρωσία θα πρέπει επίσης να μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές.

«Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε πώς θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, τουλάχιστον διακόπτοντας, ή αποφεύγοντας, επιθέσεις βαθιά στο έδαφος της Ουκρανίας την ημέρα των εκλογών», τόνισε. Για το ουκρανικό χτύπημα τάνκερ του σκιώδους ρωσικού στόλου που έγινε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο, σε ουδέτερα νερά, ανοιχτά της Κρήτης υποσχέθηκε πως η Μόσχα να απαντήσει.

«Αυτή τη στιγμή έρχονται τα νέα: Άλλο ένα από τα δεξαμενόπλοια μας στη Μεσόγειο Θάλασσα δέχθηκε επίθεση», δήλωσε ο Πούτιν, διαβεβαιώνοντας ότι «πάντα θα υπάρχει απάντηση από την πλευρά μας». Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, «αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, με ωφελιμιστικό στόχο την αύξηση των ασφαλίστρων. Αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει ποτέ στο αναμενόμενο αποτέλεσμα».

«Δεν θα διαταράξει τις προμήθειες και στο τέλος θα δημιουργήσει μόνο μια πρόσθετη απειλή», εκτίμησε ο Πούτιν και προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες θα οδηγήσουν σε «πρωτοφανή κλιμάκωση και θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε σύγκρουση». Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι τα δεξαμενόπλοια Virat και Kairos, που επίσης ανήκουν στον ρωσικό σκιώδη στόλο, δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις τουρκικές ακτές στα τέλη Νοεμβρίου.