Θεσσαλονίκη: Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα - 131 έργα με προϋπολογισμό άνω των 69 εκατ. ευρώ

Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης για το 2026, στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου. Πρόκειται για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 131 έργα, μικρά, μεγαλύτερα αλλά και εμβληματικές αναπλάσεις, με προϋπολογισμό άνω των 69 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2026 έχουν συμπεριληφθεί 44 συνεχιζόμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 54.955.693,72 ευρώ, εκ των οποίων επτά έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο, 29 εκτελούνται και οκτώ βρίσκονται σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, ενώ 87 είναι οι νέες ενδείξεις με προϋπολογισμό 14.415.790 ευρώ.

Οι όποιες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν χωρίζονται σε 8 κατηγορίες- στόχους: Εμβληματικές αναπλάσεις, έργα γειτονιάς, έργα ανθεκτικής πόλης, έργα με περιβαλλοντικό πρόσημο, έργα σχολικής στέγης, αστικός σχεδιασμός και κοινωνικές υποδομές.

«Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού έργων, που είτε θα ξεκινούν, είτε θα τελειώνουν στη διάρκεια της θητείας μας», είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, απαντώντας στην κριτική που δέχτηκε νωρίτερα από την αντιπολίτευση.

«Άκουσα για επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις και έργα. Σε ό,τι μας αφορά είναι ξεκάθαρη η στάση και η θέση μας για τα έργα της πόλης. Υπάρχουν έργα που δεν κρύψαμε, που έρχονται από το παρελθόν και τα αποδεχτήκαμε, τα υποστηρίζουμε και τα συνεχίζουμε με πάθος γιατί η πόλη δεν έχει περιθώριο να χάσει ούτε ένα ευρώ. Έργα που παραλάβαμε με προβλήματα, με ελλιπή χρηματοδότηση και τα οποία θεωρήσαμε πως έπρεπε να τα υλοποιήσουμε για το συμφέρον της πόλης. Ότι υπάρχει το τρέχουμε και δεν λειτουργήσαμε όπως οι προηγούμενοι», συμπλήρωσε με αυστηρό τόνο ο κ. Αγγελούδης.

«Δίνουμε έμφαση στις παραμελημένες γειτονιές, όπου παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα», είπε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, αναλύοντας τις παρεμβάσεις και τους οκτώ στόχους του Τεχνικού Προγράμματος ενώ η αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας, Δήμητρα Αγκαθίδου, πρόσθεσε από την πλευρά της «πως το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν σχεδιάστηκε αποσπασματικά αλλά ως αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και ιεράρχησης αναγκών».

