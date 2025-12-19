Πολιτική | Διεθνή

Ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου στη Βενεζουέλα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου στη Βενεζουέλα
«Όχι, δεν το αποκλείω» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός πολέμου εναντίον της Βενεζουέλας, σε μια συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό.

«Όχι, δεν το αποκλείω» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, σε τηλεφωνική συνέντευξη που ηχογραφήθηκε χθες Πέμπτη.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των ΗΠΑ, ότι είναι επικεφαλής ενός δικτύου διακινητών ναρκωτικών, κάτι που εκείνος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω (…) Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Τραμπ, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει εάν ο στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου.

Στις αρχές της εβδομάδας ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πλησιάζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα. Στη συνέντευξη είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, έπειτα από εκείνη της περασμένης εβδομάδας, ενός πλοίου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90% - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Νοεμβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Οι πιο «χρυσές» ομάδες του 2025

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Βενεζουέλα
Πόλεμος
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider