Μυτιληναίος: «Επιστρέψαμε σε τροχιά ανάπτυξης» - Τι αναφέρει για τo γάλλιο

Έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσης της Metlen στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της, αποτελούν τα αποτελέσματα ρεκόρ που ανακοίνωσε χθες η εταιρεία όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσης της Metlen στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της, αποτελούν τα αποτελέσματα ρεκόρ που ανακοίνωσε χθες η εταιρεία όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

«Η Metlen επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που είχαμε θέσει» τονίζει, προσθέτοντας ότι η πρώτη συμφωνία εξαγοράς γαλλίου με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας καταδεικνύει ότι «οι φιλοδοξίες της Ευρώπης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, μπορούν να γίνουν βιομηχανική πραγματικότητα».

Επίσης, επισήμανε ότι καθώς συνεχίζεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων πρέπει να αφορά πλέον όχι μόνο τη διαχείριση του κινδύνου, αλλά και την «οικοδόμηση εταιρειών με το απαραίτητο μέγεθος, δυνατότητες και οικονομική ισχύ που θα τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να επενδύουν, την ώρα που άλλες διστάζουν».

Ακολουθεί η ανάρτηση:

«Χθες, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, παρουσιάσαμε μια επιχείρηση που επιστρέφει στην ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που θέσαμε κατά το Capital Markets Day του 2025.

Τα ρεκόρ που σημείωσαν τα έσοδα, τα EBITDA, τα καθαρά κέρδη και οι λειτουργικές ταμειακές ροές το πρώτο εξάμηνο, είναι σημαντικά επιτεύγματα. Ωστόσο, αυτό που με ενθαρρύνει περισσότερο είναι ότι αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσης ολόκληρου του οργανισμού μας στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας.

Τον τελευταίο χρόνο απλοποιήσαμε την δομή του οργανισμού μας, ενισχύσαμε τον ισολογισμό μας, συνεχίσαμε να επενδύουμε καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου και επιταχύναμε έργα που θα καθορίσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης της METLEN.

Αυτό έχει οδηγήσει σε εμφανή πρόοδο σε κάθε τομέα των δραστηριότητων μας.

Η πρώτη μας συμφωνία εξαγοράς γαλλίου με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας καταδεικνύει ότι οι φιλοδοξίες της Ευρώπης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, μπορούν να γίνουν βιομηχανική πραγματικότητα.

Η ενεργειακή μας πλατφόρμα συνεχίζει να επεκτείνεται στην παραγωγή, την αποθήκευση και το εμπόριο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο τομέας υποδομών μας παρέχει ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια έργων στην ιστορία του, ενώ οι επενδύσεις μας στις προηγμένες βιομηχανικές τεχνολογίες και στην άμυνα συνεχίζουν να ενισχύουν τις δυνατότητες που θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Καθώς συνεχίζεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων δεν αφορά πλέον μόνο τη διαχείριση του κινδύνου. Αφορά και την οικοδόμηση επιχειρήσεων με το απαραίτητο μέγεθος, δυνατότητες και οικονομική ισχύ που θα τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να επενδύουν, την ώρα που άλλες διστάζουν.

Η Ευρώπη σήμερα χρειάζεται εταιρείες που μπορούν να εκτελούν, να επενδύουν και να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανταγωνιστική βιομηχανική ικανότητα δεν θα δημιουργηθεί μόνο μέσω πολιτικής, αλλά και μέσω εταιρειών που θα συνεχίσουν να δημιουργούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις τεχνολογίες και την τεχνογνωσία από τα οποία θα εξαρτηθεί το μέλλον της Ευρώπης».