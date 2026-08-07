Στην Τήνο, ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανοίγει ξανά τον δρόμο της μάθησης στην ενήλικη ζωή

Ο Δήμος Τήνου βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, μιας δομής που θα δώσει σε ενήλικες κάθε ηλικίας τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση και να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια στη ζωή κάθε ανθρώπου, ένα δικαίωμα που δεν περιορίζεται από την ηλικία, τον χρόνο ή τις συνθήκες που κάποτε μπορεί να ανέκοψαν μια σχολική διαδρομή. Η γνώση δεν έχει ημερομηνία λήξης και η επιθυμία για μάθηση μπορεί να αναγεννηθεί σε κάθε στάδιο της ζωής, προσφέροντας νέες δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης και κοινωνικής συμμετοχής.

Σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, δομών που δίνουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο, να επιστρέψουν στα θρανία, να κάνουν ξανά μαθήματα και να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου, ολοκληρώνοντας έτσι ένα μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο στη ζωή τους.

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