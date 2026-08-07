ΙΣΑ: Έκκληση για εντατικοποίηση μέτρων κατά των κουνουπιών λόγω αυξημένης κυκλοφορίας του ιού Δυτικού Νείλου στην Αττική

Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο ΙΣΑ, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου.

Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες κρούσματα.

Ο ΙΣΑ καλεί τις αρμόδιες Αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις με έγκαιρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, ενώ απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Τονίζει ότι οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών πρέπει να ξεκινούν πριν από την περίοδο έντονης κυκλοφορίας, με συστηματική επιτήρηση των πληθυσμών των κουνουπιών και άμεσες παρεμβάσεις στις εστίες αναπαραγωγής από τους αρμόδιους φορείς.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι «η σημερινή αυξημένη δραστηριότητα του ιού διαφοροποιεί αισθητά την επιδημιολογική εικόνα των προηγούμενων ετών στο λεκανοπέδιο και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών από τους αρμόδιους φορείς». Υπογραμμίζει ότι «την τετραετία 2020-2024 ,η παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική είχε περιοριστεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα».

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε καταφέρει να περιορίσουμε δραστικά την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική και μάλιστα υπήρξαν χρονιές στις οποίες δεν καταγράφηκαν καθόλου κρούσματα. Η φετινή εικόνα αποτελεί σαφή οπισθοχώρηση και δείχνει ότι κάτι δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε στην πρόληψη και στην καταπολέμηση των κουνουπιών από τους αρμόδιους φορείς .Απαιτείται άμεση αξιολόγηση του σχεδιασμού και εντατικοποίηση των παρεμβάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Παράλληλα οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν σχολαστικά ατομικά μέτρα προστασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ