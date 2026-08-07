Τραμπ: Τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν, αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Γουόρς

O Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη την προτίμησή του για χαμηλότερα επιτόκια, ωστόσο αναγνώρισε ότι αυτό δεν αποτελεί αποκλειστικά απόφαση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, υιοθετώντας έναν πολύ πιο ήπιο τόνο από την έντονη κριτική που είχε ασκήσει στον Τζερόμ Πάουελ.

O Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη την προτίμησή του για χαμηλότερα επιτόκια, ωστόσο αναγνώρισε ότι αυτό δεν αποτελεί αποκλειστικά απόφαση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, υιοθετώντας έναν πολύ πιο ήπιο τόνο από την έντονη κριτική που είχε ασκήσει στον Τζερόμ Πάουελ, προκάτοχο του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Punchbowl News την Παρασκευή, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν ο Γουόρς δεν θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Εξαρτάται λίγο από αυτόν, αλλά όχι εντελώς. Και έχει ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι πολύ πολιτικό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Τζερόμ Πάουελ και της Λίζα Κουκ.

«Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν. Εξαρτάται από το διοικητικό συμβούλιο», πρόσθεσε.

Πριν από την εκλογή Γουόρς, ο Τραμπ επέκρινε τακτικά τον προηγούμενο πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, λέγοντας ότι αργούσε πολύ να προχωρήσει στη μείωση των επιτοκίων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε «να επιστρέψει σε εκείνες τις μέρες» όταν τα θετικά οικονομικά στοιχεία σήμαιναν χαμηλότερα επιτόκια, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα της συνήθους σχέσης μεταξύ οικονομίας και νομισματικής πολιτικής.

«Παλιότερα, όταν ανακοινώνονταν εξαιρετικά στοιχεία, τα επιτόκια έπεφταν», τόνισε.

Ο Τραμπ και ο Γουόρς έχουν συνομιλήσει αρκετές φορές από τότε που ο τελευταίος ανέλαβε επικεφαλής της Fed τον Μάιο, ανέφερε το Bloomberg, εγείροντας ανησυχίες για τις προσπάθειες του προέδρου να επηρεάσει την πολιτική της κεντρικής τράπεζας.

Ο Τραμπ ρώτησε τον Γουόρς για τις απόψεις και τις προβλέψεις του σχετικά με διάφορα θέματα, ωστόσο δεν τον ώθησε να κάνει κάτι συγκεκριμένο, σύμφωνα με άτομο που είχε γνώση των συνομιλιών. Δεν είναι σαφές, ωστόσο, εάν οι δύο άνδρες συζήτησαν για τη νομισματική πολιτική.