Βρετανία: Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν για βία σε διαδήλωση κατά των μεταναστών

Διαδηλώσεις κατά των μεταναστών σημειώθηκαν χθες, Πέμπτη, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στο Θέτφορντ, στην ανατολική Αγγλία.

Διαδηλώσεις κατά των μεταναστών σημειώθηκαν χθες, Πέμπτη, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στο Θέτφορντ, στην ανατολική Αγγλία, όπου δεκάδες άνθρωποι επιτέθηκαν στην αστυνομία και σε κατοικίες όπου νόμιζαν ότι διέμεναν αιτούντες άσυλο, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Πέντε άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την Τρίτη σε συγκεντρώσεις που πυροδότησε ένα σχέδιο προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο σε πρώην στρατιωτική βάση της Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) κοντά στο Θέτφορντ, μια πόλη περίπου 25.000 κατοίκων.

«Για τρεις νύχτες στη σειρά, μια ομάδα ανθρώπων πέρασε τη γραμμή αυτού που είναι αποδεκτό», δήλωσε σήμερα στο BBC ο αρχηγός της αστυνομίας του Νόρφολκ Πολ Σάνφορντ.

Επιβεβαίωσε ότι «μερικές» από τις κατοικίες που στοχοθετήθηκαν στέγαζαν αιτούντες άσυλο. «Αναγκαστήκαμε, δύο ή τρεις φορές, να συνοδεύσουμε κατοίκους εκτός των κατοικιών αυτών για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Guardian, ένας κατάλογος καταλυμάτων, οι ιδιοκτήτες των οποίων υπέγραψαν συμβόλαιο με την κυβέρνηση για να προσφέρουν κατάλυμα σε αιτούντες άσυλο, είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Δύο άνδρες περίπου 40 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ, ως ύποπτοι για διατάραξη της δημόσιας τάξης σε κατάσταση μέθης και για υποκίνηση ρατσιστικού μίσους σε επεισόδιο που είχε σημειωθεί την προηγούμενη ημέρα.

Η αστυνομία του Νόρφολκ ανέπτυξε ενισχύσεις στο σημείο. Σε μια ανακοίνωση, ανέφερε ότι αντιμετώπισε «επιθετικούς» διαδηλωτές και ότι μία αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ένας άλλος χτυπήθηκε από πέτρα.

Επέβαλε μέτρα ασφαλείας στους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση να αφαιρέσουν ό,τι κάλυπτε το πρόσωπό τους.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι είδαν περίπου 200 ανθρώπους να εκτοξεύουν αυγά και πέτρες εναντίον σπιτιών την Τετάρτη, φωνάζοντας «We want them out» («Θέλουμε να φύγουν»).

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών «καταδίκασε κατηγορηματικά τις συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν στο Θέτφορντ, περιλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον αστυνομικών στην πρώτη γραμμή».

Ο Εργατικός βουλευτής της εν λόγω περιφέρειας Τέρι Τζέρμι χαρακτήρισε τις σκηνές αυτές «πολύ ανησυχητικές». Όμως κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να βάλει τέλος στη «μυστικότητα και τη σύγχυση» που περιβάλλουν τα σχέδια παροχής καταλύματος σε αιτούντες άσυλο σε πρώην στρατιωτικές βάσεις.

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές βίαιες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών, με φόντο την άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

Οι τελευταίες έλαβαν χώρα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, τον Ιούνιο, κατά τις οποίες ολόκληρες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα καταλύματά τους που απειλούνταν από φωτιές που άναψαν οι διαδηλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ