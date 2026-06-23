Η υγειονομική ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, το ΕΣΥ, ενισχύεται σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό ώστε να καλυφθούν διαχρονικές ελλείψεις και να θωρακιστούν τα τρωτά σημεία του, ειδικότερα στην Περιφέρεια και τη νησιωτική Ελλάδα.

Η υγειονομική ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, το ΕΣΥ, ενισχύεται σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να καλυφθούν διαχρονικές ελλείψεις και να θωρακιστούν τα τρωτά σημεία του, ειδικότερα στην Περιφέρεια και τη νησιωτική Ελλάδα. Μέσα από το πρόγραμμα αναβάθμισης και ανακαίνισης των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας που υλοποιείται από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και μέσα από την ανέγερση 3 υπερσύγχρονων νοσοκομεία σε Βόρεια Ελλάδα και Πελοπόννησο με την δωρεά του ΙΣΝ, το ΕΣΥ γυρίζει σελίδα.

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Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ένα εντατικό πρόγραμμα κινητροποίησης των ιατρών, ώστε να υπηρετήσουν στα νησιά, με τη νησιωτική Ελλάδα που αποτελεί το ισχυρό ατού της χώρας μας το καλοκαίρι αναφορικά με τον τουρισμό να αντιμετωπίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο διαχρονικές ελλείψεις που επιτέλους καλύπτονται. Για αυτό το κομβικής σημασίας πολυδιάστατο έργο που μεταμορφώνει τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα, μιλά στο insider.gr ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η χώρα μας δέχεται ήδη τους πρώτους τουρίστες για την καλοκαιρινή περίοδο. Πόσο έτοιμα είναι τα νησιά μας από υγειονομικής άποψης; Έχουν καλυφθεί οι διαχρονικές ελλείψεις υγειονομικών της νησιωτικής Ελλάδας;

Η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας, με αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός τόσο των νησιών όσο και άλλων περιοχών της περιφέρειας, πολλαπλασιάζεται. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Η προετοιμασία για την τουριστική περίοδο στηρίζεται επίσης σε έναν σαφή σχεδιασμό.

Το ΕΚΑΒ ενισχύθηκε το 2025 τόσο με 158 εκπαιδευμένους διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων όσο και με 52 νέα ασθενοφόρα και 8 κινητές μονάδες, ενώ αναμένεται περαιτέρω σημαντική ενίσχυση με 250 νέα ασθενοφόρα. Ταυτόχρονα, η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων καλύπτει κρίσιμα κενά σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές με τη χρήση αεροσκαφών και ελικοπτέρων αλλά και με την ενίσχυση πληρωμάτων και οδηγών ασθενοφόρων κατά τις περιόδους αυξημένης πίεσης.

Το δίκτυο αεροδιακομιδών επεκτείνεται με νέες βάσεις και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ τα πλωτά μέσα θα φτάσουν τα 22 μέχρι το τέλος του 2026. Παράλληλα, είτε έχουν παραδοθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμοί Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων σε ολόκληρη τη νησιωτική χώρα, με στόχο καλύτερες υπηρεσίες υγείας και καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.

Τέλος, προχωρά σταθερά η κάλυψη κενών θέσεων σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας στις περιοχές αυτές, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή στελέχωση σε όλη τη χώρα. Για την προσέλκυση γιατρών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές έχουν θεσπιστεί σημαντικά οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα. Ήδη, περίπου τα δύο τρίτα των θέσεων που είχαν χαρακτηριστεί άγονες από την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχουν καλυφθεί.

Προβλέπεται η στέγαση του προσωπικού στις περισσότερες περιοχές, σε συνεργασία και με τη τοπική αυτοδιοίκηση ενώ και οι αποδοχές είναι σημαντικά αυξημένες στις νησιωτικές περιοχές, με επιδόματα και πρόσθετες ενισχύσεις από δωρεές όπως αυτή του Ιδρύματος Χατζηιωάννου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του ΕΣΥ με ανθρώπινο δυναμικό. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων έχει ενισχύσει την ταχύτητα ανταπόκρισης και το αίσθημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες.

Πόσο έχουν αποδώσει τα πολλαπλά κίνητρα που έδωσε το υπουργείο Υγείας για προσλήψεις, ειδικά σε περιοχές που οι θέσεις παρέμεναν άγονες; Έχουμε εικόνα κατά πόσο στις ζωτικές ειδικότητες όπως είναι για παράδειγμα οι παθολόγοι έχουν καλυφθεί τα διαχρονικά κενά;

Τα κίνητρα που θεσπίσαμε έχουν ήδη αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Για πρώτη φορά συνδυάσαμε αυξημένες αποδοχές, ειδικά επιδόματα, στεγαστική υποστήριξη και πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Ήδη περίπου τα δύο τρίτα των θέσεων που είχαν χαρακτηριστεί άγονες τα προηγούμενα χρόνια έχουν καλυφθεί.

Καθοριστική είναι και η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, με πολλούς δήμους να προσφέρουν στέγαση ή επιπλέον παροχές στους επαγγελματίες υγείας που επιλέγουν να υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές. Παράλληλα, πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, που παρέχει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 1500 ευρώ κάθε μήνασε 80 γιατρούς σε 47 μικρά νησιά, λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχύουν σημαντικά την ελκυστικότητα των θέσεων.

Να σημειώσω ότι στη «μεγάλη εικόνα» καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον. Στη μεγάλη προκήρυξη των 1.131 μόνιμων θέσεων γιατρών του ΕΣΥ, εκ των οποίων 300 στα νησιά, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των αιτήσεων με υπερκάλυψη των θέσεων στην Αττική. Συνολικά για το 2026 προβλέπονται συνολικά 8.000 νέες θέσεις προσωπικού, εκ των οποίων 5.000 μόνιμες και 3.000 επικουρικές.

H έλλειψη παθολόγων, γενικών γιατρών, ακτινολόγων και εργαστηριακών ειδικοτήτων αποτελεί διεθνές φαινόμενο, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ καταγράφεται μείωση των παθολόγων κατά 33%. Μια σημαντική κίνηση, στην Ελλάδα είναι το εφάπαξ οικονομικό κίνητρο 40.000 ευρώ σε νέους γιατρούς που ξεκινούν ειδικότητα στην Παθολογία ή στη Γενική Ιατρική. Σίγουρα, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, όμως η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ.

Πόσες προσλήψεις συνολικά πρόκειται να ενισχύσουν το ΕΣΥ μέσα στη χρονιά που διανύουμε;

Το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπό προσωπικό. Και το ενισχύουμε συνεχώς. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών που αφορά 1.131 θέσεις για όλη τη χώρα, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια, και καλύπτει όλες τις ειδικότητες. Συνολικά το 2026 προβλέπονται 8000 θέσεις, εκ των οποίων οι 5000 είναι μόνιμο προσωπικό και οι 3000 επικουρικό προσωπικό.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται εκτός από γιατρούς και νοσηλευτές-στους οποίους η Ελλάδα διαχρονικά υστερούσε. Πώς κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση; Πρέπει να τονίσω ότι και η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.

Η γήρανση του πληθυσμού, οι αυξημένες ανάγκες φροντίδας και ο διεθνής ανταγωνισμός για ανθρώπινο δυναμικό καθιστούν τη στελέχωση των νοσοκομείων ιδιαίτερα απαιτητική. Για τον λόγο αυτό υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης του νοσηλευτικού προσωπικού. Μέσα από την ανοικτή πλατφόρμα προσλήψεων επιταχύνεται η κάλυψη αναγκών με επικουρικό προσωπικό, ενώ παράλληλα προχωρούν μόνιμες προσλήψεις σε όλο το ΕΣΥ.

Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε σε μια σημαντική θεσμική παρέμβαση. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών και οι διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ εντάσσονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Πρόκειται για μια έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους και των απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά.

Το μεγάλο στοίχημα όμως είναι το μέλλον. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε η νοσηλευτική να γίνει ξανά ένα ελκυστικό επάγγελμα για τους νέους ανθρώπους, με καλύτερες προοπτικές, περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης και αναβαθμισμένο επαγγελματικό κύρος. Χωρίς ισχυρό νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στο μεταξύ, αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης της Περιφέρειας, χάρη στα τρία νέα νοσοκομεία που παραδίδει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Ποιο αναμένεται να είναι το συνολικό αποτύπωμά τους στο ΕΣΥ;

Για χιλιάδες πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, η πρόσβαση σε σύγχρονες και αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας αλλάζει. Τρία νέα νοσοκομεία σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη έρχονται να αλλάξουν τον υγειονομικό χάρτη της περιφέρειας, φιλοδοξώντας να καλύψουν χρόνιες ανάγκες και να δώσουν νέα πνοή στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ βασίζονται στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

Η κατασκευή τους υλοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο, με προϋπολογισμό που ξεπερνάει το 1 δισ. δολάρια και ορίζοντα ολοκλήρωσης στις αρχές του 2027. Σε περιοχές όπου οι υποδομές μετρούν ακόμη και εννέα δεκαετίες ζωής, τα νέα κτίρια σηματοδοτούν μια ουσιαστική ανανέωση. Πρόκειται για το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, που θα είναι και το πρώτο αποκλειστικά παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο νοσοκομείο του 1953, καθώς και το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, που παίρνει τη σκυτάλη από το ιστορικό «Σισμανόγλειο», το οποίο λειτουργεί από το 1937, με την τότε δωρεά 26 εκατ. δραχμών του Κωνσταντίνου Σισμάνογλου.

Τα Νοσοκομεία αυτά έχουν σχεδιαστεί με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, σύγχρονο εξοπλισμό και έμφαση στη βιωσιμότητα και φιλοδοξούν να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό πρότυπο φροντίδας για τις επόμενες γενιές. Η κατασκευή τους υλοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος, σε συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο, με προϋπολογισμό που ξεπερνάει το 1 δισ. δολάρια. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και προσωπικά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέα Δρακόπουλο για τη μεγάλη και ουσιαστική προσφορά τους στον τομέα της υγείας, που αφήνει ήδη ισχυρό και διαρκές αποτύπωμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Πόσο σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του Παιδιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, του πρώτου παιδιατρικού νοσοκομείου εκτός Αττικής, στην αναβάθμιση του ΕΣΥ;

Η βούλησή μας είναι να αποκτήσει η βόρεια Ελλάδα διαρκή, 24ωρη άμεση υγειονομική κάλυψη για τις παιδιατρικές της ανάγκες. Μια παροχή που δεν υπήρχε ποτέ και που σήμερα γίνεται πράξη. Ως εκ τούτου, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ως το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα εφημεριών της πόλης. Θα παρέχει καθημερινή εφημερία σε όλα τα εξειδικευμένα περιστατικά, αφού θα στελεχώνεται με όλες τις παιδιατρικές ειδικότητες.

Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ θα είναι το πρώτο αποκλειστικά παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών, με αμιγώς πανεπιστημιακό χαρακτήρα, λειτουργώντας ως κόμβος εξειδικευμένης φροντίδας, εκπαίδευσης και έρευνας για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Tο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει το 2027 με 716 εργαζομένους εκ των οποίων 126 γιατροί και 280 νοσηλευτές και σε μια πενταετία θα φτάσει τους 1.010 εργαζόμενους εκ των οποίων 177 γιατροί και 433 νοσηλευτές.

Πρόκειται για έργο με σύγχρονο σχεδιασμό, με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών. Όλα όσα ανέφερα αποδεικνύουν, με έργα και πράξεις, ότι συνεχίζουμε με συνέπεια τον μετασχηματισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επενδύοντας σε ένα ΕΣΥ σύγχρονο, ισότιμο και λειτουργικό. Ένα ΕΣΥ που διασφαλίζει σε κάθε πολίτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου με νέα ή ανακαινισμένα νοσοκομεία και με επάρκεια προσωπικού. Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει.

Πέρα από τα έργα ανακαίνισης και τις νέες υποδομές, οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις όπως είναι το «βραχιολάκι» και η ηλεκτρονική αξιολόγηση των νοσοκομείων, έχουν καταφέρει να καλύψουν πολλές διαχρονικές στρεβλώσεις στο ΕΣΥ;

Για πρώτη φορά το ΕΣΥ διαθέτει εργαλεία που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει μέσα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι πολίτες τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών, το λεγόμενο «βραχιολάκι», δεν αφορά απλώς την αναμονή αλλά τη συνολική διαχείριση του περιστατικού μέσα στα επείγοντα.

Μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πόσο χρόνο απαιτεί κάθε στάδιο, να εντοπίζουμε τα σημεία συμφόρησης και να παρεμβαίνουμε άμεσα όπου υπάρχουν καθυστερήσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο μέσος χρόνος παραμονής στα ΤΕΠ έχει μειωθεί από περίπου 9 ώρες σε περίπου 4 ώρες ενώ στα Νοσοκομεία Παίδων είναι σταθερά κάτω από 2 ώρες. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για τον συνολικό χρόνο διαχείρισης του κάθε περιστατικού και όχι για χρόνο αναμονής στην ουρά.

Οι εικόνες συνωστισμού που για χρόνια ταλαιπωρούσαν πολίτες και προσωπικό έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι προκλήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Στο βρετανικό NHS οι χρόνοι εξυπηρέτησης στα Τμήματα Επειγόντων εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα του συστήματος υγείας. Αναφορικά με την αξιολόγηση, ήταν εύστοχη η επιλογή μας να ρωτήσουμε τους ανθρώπους που είχαν την εμπειρία του ΕΣΥ, που πληρώνουν για τις υπηρεσίες μέσω της φορολογίας, που είναι οι αρμόδιοι να έχουν άποψη. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τις 55.000 αξιολογήσεις μέσω SMS με την αξιολόγηση να φτάνει το 4.1 στα 5. Παράλληλα, όπου εντοπίζονται προβλήματα, είτε γενικά σε ένα τομέα, είτε ειδικά σε κάποιο νοσοκομείο, είμαστε σε συνεχή επαφή με τους διοικητές ώστε να παρεμβαίνουμε προς όφελος των πολιτών.