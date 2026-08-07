Το Περού και το Μεξικό αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις

Το Περού και το Μεξικό συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις, μετά την επιδείνωση των σχέσεών τους στα τέλη του περασμένου χρόνου.

Το Περού και το Μεξικό συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις, ανέφεραν σήμερα οι δύο χώρες, μετά την επιδείνωση των σχέσεών τους στα τέλη του περασμένου χρόνου όταν η μεξικανική κυβέρνηση έδωσε άσυλο σε πρώην αξιωματούχο του εκδιωχθέντος αριστερού Περουβιανού προέδρου Πέδρο Καστίγιο.

Η Λίμα διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις όταν η κυβέρνηση του Μεξικού έδωσε άσυλο στην πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες που αντιμετώπιζε κατηγορίες για συνωμοσία σχετικά με τον φερόμενο ρόλο της στην απόπειρα του Καστίγιο το 2022 να διαλύσει το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο του Περού ανακήρυξε αργότερα την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ "persona non grata",

Σε σημερινή ανακοίνωση, το περουβιανό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι έδωσε στην Τσάβες, που κατέφυγε τον Νοέμβριο του 2025 στην κατοικία του πρεσβευτή του Μεξικού, ασφαλή διέλευση για να ταξιδέψει στο Μεξικό. Εξακολουθεί να επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την απέλασή της, ανέφερε.

Ο Περουβιανός υπουργός Εξωτερικών Κάρλος Έσπα δήλωσε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι η Τσάβες εγκατέλειψε τη χώρα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης «σε καλή υγεία».

Η νεοεκλεγείσα δεξιά πρόεδρος Κέικο Φουχιμόρι είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουλίου, προτού αναλάβει τα καθήκοντά της, την πρόθεσή της να αποκαταστήσει τις σχέσεις με το Μεξικό.

Οι δύο χώρες δεν είχαν πρεσβευτές από τις αρχές του 2023 έπειτα από διαφωνία σχετικά με την υποστήριξη της μεξικανικής κυβέρνησης στον Καστίγιο. Το Μεξικό έχει χορηγήσει πολιτικό άσυλο στα παιδιά και στη σύζυγο του πρώην προέδρου του Περού, που εκτίει ποινή 11ετούς κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ