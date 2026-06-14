Η πρόληψη γίνεται καθημερινά πράξη, με το Σύστημα Υγείας να φτάνει στην πόρτα όλων των πολιτών

Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος «Προλαμβάνω» αποτελεί την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, καταγράφει στο Insider τα έως τώρα αποτελέσματα του «Προλαμβάνω».

Για δεκαετίες ολόκληρες, μάθαμε να πηγαίνουμε στον γιατρό μόνο όταν αρρωσταίνουμε. Μάθαμε ένα σύστημα υγείας που μας περίμενε στο νοσοκομείο, αφού είχε ήδη εμφανιστεί το πρόβλημα. Αυτό το μοντέλο, όμως, δεν κοιτάζει τον άνθρωπο, κοιτάζει την ασθένεια. Σήμερα, κάνουμε μια βαθιά, ριζική στροφή στη δημόσια υγεία. Αλλάζουμε φιλοσοφία. Περάσαμε από τη θεωρία στην πράξη, επενδύοντας συστηματικά σε αυτό που έπρεπε να είναι αυτονόητο. Στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη φροντίδα πριν να είναι αργά.

Και αυτό δεν είναι μια γενική πολιτική διακήρυξη. Μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα και καθημερινές πρακτικές για τον κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Ο κεντρικός πυλώνας αυτής της μεγάλης προσπάθειας είναι το Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, πιο οργανωμένη παρέμβαση πρόληψης που εφαρμόστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, η πρόληψη αποκτά καθολικό χαρακτήρα. Ενσωματώνεται πλήρως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σπάζοντας τα εμπόδια του παρελθόντος. Είτε είσαι ασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος, έχεις την ίδια, ισότιμη πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου.

Τα στατιστικά στοιχεία για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, γιατί πίσω από αυτούς κρύβονται οι ζωές των δικών μας ανθρώπων. Πάνω από 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ήδη πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Από αυτούς:

-3 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν έλεγχο για καρδιαγγειακό κίνδυνο.

-1,2 εκατομμύρια γυναίκες υποβλήθηκαν σε ψηφιακή μαστογραφία για τον καρκίνο του μαστού.

-1,1 εκατομμύρια γυναίκες συμμετείχαν στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

-Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έκαναν το self-test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Παράλληλα, σχεδόν 40.000 ωφελούμενοι λαμβάνουν ήδη δωρεάν ιατρική και διατροφική συμβουλευτική μέσα από το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, ενώ έχουν γίνει και 365.000 εργαστηριακές εξετάσεις για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Πόσες ανθρώπινες ζωές σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη διάγνωση

Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πως περισσότεροι από 317.000 άνθρωποι εντόπισαν εγκαίρως κάποιο εύρημα. Έμαθαν, πρόλαβαν και έλαβαν αμέσως την απαραίτητη φροντίδα. Ειδικά στα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι έλεγχοι αυτοί συνέβαλαν στο να αποτραπούν περίπου 60.000 εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα. Αυτή είναι η πραγματική αξία της πρόληψης: Να παρεμβαίνει πριν η ασθένεια πάρει το πάνω χέρι, χαρίζοντας χρόνια και ποιότητα ζωής.

Παράταση του Προγράμματος έως και το 2030-καθίσταται μόνιμη εθνική στρατηγική

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αφήνει ένα βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. Με την πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για εξασφάλιση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2030, το πρόγραμμα μετατρέπεται από μια καινοτόμο δράση του Ταμείου Ανάκαμψης σε μια μόνιμη εθνική στρατηγική.

Τα 3 νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που θα ακολουθήσουν

Η δωρεάν πρόληψη ήρθε για να μείνει. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Σε στενή συνεργασία με την επιστημονική και ιατρική κοινότητα, σχεδιάζουμε και βάζουμε μπροστά νέα προγράμματα για τρεις μεγάλες απειλές: την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος.

Η υπέρταση είναι η «βουβή» απειλή. Υπολογίζεται ότι 500.000 Έλληνες ζουν με αδιάγνωστη ή αρρύθμιστη πίεση, κινδυνεύοντας καθημερινά από εμφράγματα και εγκεφαλικά. Με το νέο πρόγραμμα, τους εντοπίζουμε και παρεμβαίνουμε έγκαιρα.

Ο καρκίνος του πνεύμονα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου που συνήθως διαγιγνώσκεται αργά. Στοχεύουμε στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δίνοντας πρόσβαση σε αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας (LowDose CT) στα νοσοκομεία μας, μειώνοντας δραστικά τη θνησιμότητα.

Αναφορικά με τον καρκίνο του δέρματος, η κλιματική κρίση και η αυξημένη έκθεση στον ήλιο κάνουν την έγκαιρη διάγνωση πιο αναγκαία από ποτέ. Προστατεύουμε το δέρμα μας, προστατεύουμε τη ζωή μας.

Με τις ΚΟΜΥ στην πόρτα του πολίτη - Πόσοι έχουν ωφεληθεί

Θέλω να σας πω και λίγα λόγια και για τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ). Ξέρουμε καλά ότι δεν έχουν όλοι οι συμπολίτες μας την ίδια δυνατότητα μετακίνησης. Για να είναι η πρόληψη πραγματικά καθολική, πρέπει να φτάνει παντού. Αυτόν τον ρόλο αναλαμβάνουν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), λειτουργώντας ως το «μακρύ χέρι» του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» μέσα στην κοινότητα.

Σήμερα, με 170 κλιμάκια και περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες υγείας –γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες ειδικότητες– οι ΚΟΜΥ φέρνουν τον γιατρό κυριολεκτικά στην πόρτα του πολίτη. Δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά μας μέχρι τις γειτονιές των μεγάλων πόλεων, διασφαλίζοντας ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω.

Όλο αυτό το διάστημα, περισσότεροι από 41.000 πολίτες έχουν ωφεληθεί από τη δράση τους, ενώ πάνω από 10.000 άνθρωποι έλαβαν κατ’ οίκον υγειονομική φροντίδα. Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν προληπτικούς ελέγχους, εμβολιασμούς, καρδιογραφήματα, σπιρομετρήσεις, συμβουλευτική και παρακολούθηση χρονίων νοσημάτων, ενώ μέσω της τηλεϊατρικής συνδέονται άμεσα με γιατρούς και δημόσιες δομές σε όλη τη χώρα. Και το κυριότερο: Οι συμπολίτες μας που αδυνατούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους, έχουν πλέον τη δυνατότητα να καλέσουν στο 1135 και να ζητήσουν δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Αυτό είναι ένα σύστημα Υγείας εξωστρεφές, ευέλικτο και με ανθρώπινο πρόσωπο, που μειώνει τις ανισότητες στην πράξη και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η πρόληψη δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή, είναι μια βαθιά κοινωνική συμμαχία που αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Σπάμε το παλιό δόγμα και υιοθετούμε μια νέα κουλτούρα. «Φροντίζω την υγεία μου καθημερινά». Με αυτόν τον τρόπο, θωρακίζουμε τους εαυτούς μας, αποσυμφορούμε τα νοσοκομεία μας και εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας για τις επόμενες γενιές. Διαμορφώνουμε ένα νέο μοντέλο δημόσιας υγείας που δεν περιμένει παθητικά την ασθένεια, αλλά βγαίνει μπροστά, προστατεύει και φροντίζει τον άνθρωπο σε κάθε στάδιο της ζωής του. Με συνέπεια, πλάνο και πολλή δουλειά, μετατρέπουμε το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Φροντίδας. Δίπλα στον κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

