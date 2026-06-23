Πώς η Β. Ελλάδα θα αποκτήσει νέο οικοσύστημα υγείας, στα πρότυπα των ΗΠΑ

Η ξεχασμένη περιφέρεια που εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζει προβλήματα στις δομές υγείας, γυρίζει σελίδα. Όχι απλώς γυρίζει σελίδα αλλά εγκαινιάζει μία νέα εποχή στην υγεία καθώς ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο οικοσύστημα υγείας στα πρότυπα των ΗΠΑ.

Η ξεχασμένη (κατά γενική ομολογία) περιφέρεια που εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζει προβλήματα στις δομές υγείας, γυρίζει σελίδα. Όχι απλώς γυρίζει σελίδα αλλά εγκαινιάζει μία νέα εποχή στην υγεία καθώς ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο οικοσύστημα υγείας στα πρότυπα των ΗΠΑ με μία φιλοσοφία που θυμίζει ένα από τα διασημότερα επιστημονικά και νοσοκομειακά δίδυμα του κόσμου: Την γειτνίαση του Πανεπιστημίου Harvard με το Massachusetts General Hospital στη Βοστώνη.

Όπως το διάσημο πανεπιστήμιο Harvard γειτονεύει με ένα απ’ τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βοστώνης, το MGH και ουσιαστικά το νοσοκομείο γίνεται το πεδίο πρακτικής εξάσκησης των γιατρών προσφέροντας τους την πολύτιμη κλινική εμπειρία, έτσι και στο Φίλυρο της Θεσσαλονίκης, ένα χωριό λίγο πιο έξω από την συμπρωτεύουσα ετοιμάζεται να λειτουργήσει το πρώτο πανεπιστημιακό παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, μαζί με χώρους εκπαίδευσης και εξάσκησης των φοιτητών. Πρόκειται για το πανεπιστημιακό παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ που απέναντι του στο 2ο κτίριο θα στεγαστεί η πανεπιστημιακή ακαδημία με αμφιθέατρο και χώρους για φοιτητές ιατρικής οι οποίοι θα στελεχώσουν αυτά τα νέα νοσοκομεία.

Το νέο πανεπιστημιακό παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκτείνεται σε 2 κτίρια σε μία μεγάλη έκταση απόλυτα ενταγμένο στη φυσική ομορφιά του τοπίου και ντυμένο στα χρώματα της τοπικής πέτρας. Τα δυο κτίρια ενώνονται με μια εντυπωσιακή πεζογέφυρα και με δύο υπόγεια τούνελ για το προσωπικό.

Δυναμικό 243 κλινών, έμφαση στην καρδιολογία και επόμενος στόχος οι παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις

Το παιδιατρικό νοσοκομείο έχει δυναμικότητα 243 κλινών, οι οποίες καλύπτουν όλα τα παιδιατρικά περιστατικά και διαθέτει δύο ορόφους νοσηλείας. Στο πανεπιστημιακό παιδιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης δίνεται ειδική έμφαση στον καρδιολογικό τομέα, στον ογκολογικό τομέα και στην ψυχική υγεία, ενώ όταν αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία το νοσοκομείο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει και μια μεγάλη ανάγκη της Βορείου Ελλάδας για μεταμοσχεύσεις οργάνων σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Με 33 κλίνες στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών παιδιών και εφήβων, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο παίδων Θεσσαλονίκης «αγκαλιάζει» όλη την οικογένεια γιατί όταν ένα παιδί νοσηλεύεται πρέπει να στηρίζεται και η οικογένεια, για να νιώθει καλά ο λιλιπούτειος ασθενής.

Συνολικά γύρω απ’ το νοσοκομείο θα εκτείνεται μια φυτεμένη έκταση 37.000 m² η οποία θα συνιστά τον «θεραπευτικό κήπο» του νοσοκομείου, των διοικητικών υπηρεσιών και των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών χώρων, που θα παραδοθούν στο ΕΣΥ στις αρχές του 2027.

Νέο γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ένα από τα 11 παγκοσμίως με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Στις αρχές του 2027 θα παραδοθεί στο ΕΣΥ και η δεύτερη δωρεά του ΙΣΝ στη Βόρειο Ελλάδα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, που εκτείνεται σε έκταση 92.000 m² σαν ένα μοντέρνο «Ασκληπιείο», με δύο πτέρυγες. Το νέο νοσοκομείο με συνολική δυναμικότητα 164 κλινών και συνολικά 181 θέσεων νοσηλείας (συμπεριλαμβανομένων των χειρουργείων), συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 11 υπό ανέγερση νοσοκομείων αυτή τη στιγμή στον κόσμο που ανήκουν στην κατηγορία του μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. ένα από τα 11 νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατασκευή παγκοσμίως- ή ήδη λειτουργούν- τα οποία έχουν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στους περιβάλλοντες χώρους θα φυτευτούν 1220 δέντρα και θα χρησιμοποιηθούν 3250 m³ ειδικού ξύλου που έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να μην καίγεται. Το νοσοκομείο λειτουργεί με γεωθερμία και έχει πιστοποίηση platinum για την μηδενική του περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής είναι το μοναδικό σε όλη τη Θράκη που περιλαμβάνει τέτοιου είδους χώρους για την ψυχική υγεία, με ειδική επίπλωση, κορυφαία αισθητική και όλα τα αντικείμενα και τα έπιπλα χωρίς γωνίες ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τραυματιστούν οι ασθενείς αν γίνουν επιθετικοί. Στο νέο νοσοκομείο Κομοτηνής κάθε χειρουργείο που έχει υπερμεγέθη παράθυρα τα οποία μπορούν να κλείνουν σε περίπτωση που ο χειρουργός δεν επιθυμεί να έχει ανοιχτή οπτική έξω στους κήπους είναι τουλάχιστον εμβαδού 50 m² και κάθε πτέρυγα νοσηλείας διαθέτει 25 κλίνες με το 80% να είναι σε δίκλινα δωμάτια και το 20% σε μονόκλινα δωμάτια.