Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στο ΕΣΥ

Για εμάς στο Υπουργείο Υγείας, το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης αποτέλεσε ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει το Υπουργείο σε ολόκληρη τη μεταπολιτευτική περίοδο.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται πλέον στην τελική και πιο κρίσιμη φάση υλοποίησής του. Το επόμενο διάστημα είναι καθοριστικό, ώστε να κλείσει με επιτυχία αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ήδη, όμως, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι βαθύ, ουσιαστικό και ιστορικό.

Για εμάς στο Υπουργείο Υγείας, το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης αποτέλεσε ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει το Υπουργείο σε ολόκληρη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Για πρώτη φορά δόθηκαν τόσο μεγάλοι ευρωπαϊκοί πόροι, με τόσο αυστηρά χρονοδιαγράμματα και τόσο απαιτητικούς όρους υλοποίησης. Δεν αρκούσε να εξασφαλιστούν τα χρήματα. Έπρεπε να απορροφηθούν σωστά, με πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα, μέσα από εκατοντάδες διαφορετικά έργα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σήμερα, καθώς το πρόγραμμα μπαίνει στην τελική του ευθεία, βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας υλοποιούνται έργα ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης. Κέντρα Υγείας που για δεκαετίες περίμεναν ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκτούν νέα εικόνα και νέες δυνατότητες.

Παράλληλα, νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός τελευταίας γενιάς αρχίζει να παραδίδεται στα νοσοκομεία και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, ενισχύοντας ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΣΥ

Την ίδια στιγμή, προχωρούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που επίσης χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχει ήδη δώσει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια πολίτες να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων.

Η ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΣΥ, το λεγόμενο «βραχιολάκι» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τα απογευματινά χειρουργεία και πολλές ακόμη παρεμβάσεις αλλάζουν σταδιακά την καθημερινότητα ασθενών και υγειονομικών.

Εκσυγχρονίζονται 93 νοσοκομεία και περισσότερα από 163 κέντρα υγείας

Η αλήθεια είναι ότι πολύς κόσμος δεν γνωρίζει πόσο δύσκολο ήταν, και παραμένει, αυτό το εγχείρημα. Κάθε έργο έπρεπε να περάσει από εγκρίσεις, διαγωνισμούς, ελέγχους, διαδικασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συχνά δικαστικές προσφυγές. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς κρίσεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αύξηση του κόστους των υλικών, δημιούργησαν τεράστιες πιέσεις στην εξέλιξη των έργων.

Παρ’ όλα αυτά, οι εργασίες σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν σταμάτησαν ούτε μία ημέρα. Τα έργα ανακαίνισης εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης υλοποιούνται από τα Ψαρά και τη Γαύδο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τα Γιάννενα και την Κέρκυρα, σε συνολικά 93 νοσοκομεία και σε περισσότερα από 163 κέντρα υγείας.

Ιστορική η ευθύνη του υπουργείου Υγείας

Είμαι πραγματικά υπερήφανος γιατί το Υπουργείο Υγείας αποδείχθηκε συνεπές απέναντι σε μια ιστορική ευθύνη. Δεν αφήσαμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να πάει χαμένη. Αντιθέτως, μετατρέπουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους σε πραγματικά έργα για τους πολίτες και τους εργαζόμενους του ΕΣΥ.

Και αυτό είναι τελικά το βαθύτερο νόημα της πολιτικής. Η πολιτική είναι μια σκυταλοδρομία ευθύνης. Κάθε γενιά παραλαμβάνει από την προηγούμενη και οφείλει να παραδώσει κάτι καλύτερο στην επόμενη. Με τις παρεμβάσεις αυτές υλοποιούμε αιτήματα δεκαετιών των γιατρών, των νοσηλευτών, των διοικητικών, των τεχνικών που για χρόνια ζητούσαν καλύτερες υποδομές και καλύτερα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους.

Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε έμπρακτα τον σεβασμό μας προς το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένα προσωπικό που εργάζεται καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά συνεχίζει να κρατά όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας και να μας κάνει υπερήφανους.