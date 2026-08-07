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Ιράν: Ο Αραγτσί επαινεί τον στρατό, προτρέπει σε ενότητα των μουσουλμάνων

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Ιράν: Ο Αραγτσί επαινεί τον στρατό, προτρέπει σε ενότητα των μουσουλμάνων
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Η ανάρτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στην πλατφόρμα Χ έγινε μετά την υπογραφή της κοινής αμυντικής συμφωνίας στη Μέκκα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν επέδειξαν ετοιμότητα και σθένος αντιμετωπίζοντας αυτό που αποκάλεσε, τον πιο ακριβό στρατό του κόσμου, και κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν και να βασιστούν στις δυνάμεις τους απέναντι στους «εχθρικούς ξένους».

Η ανάρτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στην πλατφόρμα Χ έγινε μετά την υπογραφή της κοινής αμυντικής συμφωνίας στη Μέκκα, με την οποία ένωσαν τις δυνάμεις τους η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, τρεις σουνιτικές μουσουλμανικές χώρες, σύμμαχοι των ΗΠΑ, μεσούσης της περιφερειακής σύγκρουσης κατά την οποία ιρανικοί πύραυλοι στόχευσαν εξαγωγείς πετρελαίου του Κόλπου.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές εάν ο Αραγτσί αναφερόταν στην αμυντική συμφωνία στις δηλώσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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