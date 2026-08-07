Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε δίκτυο διακινητών με κέρδη 24 εκατ. ευρώ

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε σημαντικό δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία και ότι συνέλαβε 78 ανθρώπους, οι 27 από τους οποίους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε σημαντικό δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία και ότι συνέλαβε 78 ανθρώπους, οι 27 από τους οποίους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.

Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιούσε ταχύπλοα για να μεταφέρει συνθετικά ναρκωτικά, κυρίως MDMA, από την Ισπανία προς την Αλγερία. Για το ταξίδι της επιστροφής, οι διακινητές στρίμωχναν μετανάστες στα σκάφη προκειμένου να τους οδηγήσουν στις ακτές της Ιβηρικής Χερσονήσου ή στις Βαλεαρίδες Νήσους, διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τις έρευνες, το δίκτυο αυτό διακινητών έκανε 64 δρομολόγια, μεταφέροντας περίπου 2.000 ανθρώπους προς την Ισπανία, με κέρδος άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη διάρκεια των «εξαιρετικά επικίνδυνων» θαλάσσιων αυτών διελεύσεων, οι μετανάστες, τις περισσότερες φορές χωρίς σωσίβιο γιλέκο, στριμώχνονταν σε σκάφη που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα «σε θαλασσοταραχή», διευκρίνισε η αστυνομία.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιβάτες ήταν δεμένοι για να μην πέσουν στο νερό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο διάπλους μπορεί να στοίχιζε έως και 12.000 ευρώ το άτομο, και οι διακινητές μετέφεραν έως 50 ανθρώπους σε αυτά τα σκάφη μήκους 8 ως 14 μέτρων.

Η αστυνομία κατέσχεσε 18 από αυτά τα σκάφη, η αξία των οποίων μπορεί να ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ, αξία που οδήγησε τους διακινητές να επιδείξουν «υψηλό επίπεδο βίας» κατά των δυνάμεων της τάξης που είχαν πάει για να τα κατασχέσουν, «φτάνοντας μέχρι το σημείο να παροτρύνουν τους οδηγούς τους να αντιμετωπίσουν» τους αστυνομικούς.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται, όπως δήλωσαν οι ερευνητές, 4 ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με την Europol όπως και τις αστυνομίες της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Πολωνίας, ύστερα από έρευνα που ξεκίνησε το 2023, η οποία επέτρεψε να εντοπιστεί η «εγκληματική διασυνοριακή οργάνωση που είχε εδραιωθεί εδώ και χρόνια στη Μεσόγειο».

Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Βαλεαρίδων Νήσων στη Μεσόγειο, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός που περιλαμβάνει τη Μαγιόρκα, τη Μενόρκα και την Ίμπιζα, έχει γίνει μια από τις θαλάσσιες οδούς που ακολουθούν ολοένα και περισσότερο οι μετανάστες που φεύγουν από τη Βόρεια Αφρική, ιδιαίτερα την Αλγερία, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ