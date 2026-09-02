Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ράλι στις γονικές παροχές - Άλμα πάνω από 63% στις φορο-εισπράξεις τον Μάιο

Με υψηλές ταχύτητες συνεχίζουν να «τρέχουν» οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Χαμηλότερες οι εισπράξεις από μεταβιβάσεις ακινήτων για δεύτερο συνεχόμενο μήνα

Με υψηλές ταχύτητες συνεχίζουν να «τρέχουν» οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τον Μάιο οι φόροι και τα τέλη από γονικές παροχές και δωρεές που βεβαιώθηκαν έκαναν άλμα 63,12% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στον αντίποδα, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα οι βεβαιωμένοι φόροι από μεταβιβάσεις οικοδομών και οικοπέδων κινήθηκαν πτωτικά, καταγράφοντας μείωση 4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις περιουσίας μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους φορολογουμένους που επιλέγουν να μεταβιβάσουν ακίνητα ή χρηματικά ποσά στα παιδιά τους.

Ειδικότερα, τον Μάιο οι φόροι και τα τέλη που βεβαιώθηκαν από δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές ανήλθαν σε 6,82 εκατ. ευρώ, από 4,18 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Μέσα σε έναν χρόνο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 63,12%. Στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2026 οι φόροι από δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές έφθασαν τα 18,71 εκατ. ευρώ, έναντι 15,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 23,1%.

Χαμηλότερα οι μεταβιβάσεις

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Τον Μάιο από τις μεταβιβάσεις οικοδομών και οικοπέδων βεβαιώθηκαν φόροι συνολικού ύψους 53,12 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Στις αγοραπωλησίες κτιρίων ο βεβαιωμένος φόρος μεταβίβασης διαμορφώθηκε στα 44,64 εκατ. ευρώ, από 45,89 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2025, καταγράφοντας πτώση 2,7%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στα οικόπεδα και τα αγροκτήματα. Οι φόροι μεταβίβασης περιορίστηκαν σε 8,48 εκατ. ευρώ, από 9,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας μείωση 10,1%.

Παρά την κάμψη του Μαΐου, ο λογαριασμός του πενταμήνου παραμένει θετικός. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 οι βεβαιωμένοι φόροι από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων ανήλθαν σε 246,81 εκατ. ευρώ, έναντι 235,91 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση φθάνει το 4,6% ή περίπου 10,9 εκατ. ευρώ.

Η πτώση των φορολογικών εσόδων, πάντως, δεν μεταφράζεται κατ’ ανάγκη σε αντίστοιχη μείωση των αγοραπωλησιών. Ο αριθμός των συναλλαγών μπορεί να ακολουθεί διαφορετική πορεία, καθώς ένα μέρος των μεταβιβάσεων απαλλάσσεται από το φόρο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αγοράς πρώτης κατοικίας, για την οποία προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης έως συγκεκριμένα όρια αξίας, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αγοραστή και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Κληρονομιές

Μικρή άνοδο καταγράφουν και τα έσοδα από κληρονομιές. Τον Μάιο οι φόροι και τα τέλη που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 15,51 εκατ. ευρώ, έναντι 14,97 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025. Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους τα σχετικά έσοδα έφθασαν τα 61,86 εκατ. ευρώ, από 61,35 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.