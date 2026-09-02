ΕΥΔΑΠ: Έρχεται νέο μεγάλο περιβαλλοντικό έργο στην Ανατολική Αττική

Στις 3 Νοεμβρίου οι προσφορές στον διαγωνισμό για το «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας», ύψους 124 εκατ. ευρώ.

Στην τελική ευθεία είναι πλέον ο διαγωνισμός για την υλοποίηση ενός μεγάλου, σε προϋπολογισμό, και σημαντικού για την Ανατολική Αττική περιβαλλοντικού έργου. Όπως έχει αποκαλύψει το insider.gr, η ΕΥΔΑΠ, αυτή τη φορά με τη συνδρομή του Υπερταμείου, επαναφέρει τον διαγωνισμό για την κατασκευή του «Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας», έχοντας αναθέσει τη διενέργεια της διαδικασίας στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Ο διαγωνισμός έχει αξία άνω των 100 εκατ., πλέον ΦΠΑ (άρα στα 124 εκατ.), με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να δώσουν προσφορές στις 3 Νοεμβρίου 2026. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η ΕΕΣΥΠ είχε «βγάλει» τη διαδικασία σε διαβούλευση. Λογικά, αναμένεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ισχυρά σχήματα του τομέα υποδομών.

Ο διαγωνισμός έχει και «παρελθόν» με προσφυγές – νομικές ενέργειας που οδήγησαν τελικά στην ματαίωση παλιότερης διαγωνιστικής διαδικασίας (πέρυσι τον Σεπτέμβριο) που είχε εκκινήσει το 2023. Ο διαγωνισμός προχωρούσε μόνο με 2 κοινοπραξίες (από τα 5 ενδιαφερόμενα σχήματα), τις «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – Μεσόγειος– Μεσόγειος Aqua» και «Γκολιόπουλος Α.Τ.Ε. – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ».

Αντιθέτως, όπως προέκυπτε και από σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τον Έλεγχο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, για διάφορους λόγους μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διακήρυξης ή ικανοποίησης κριτηρίων αυτής, «βγήκαν» εκτός συνέχειας οι «ΤΕΡΝΑ – Thalis – Ηλιοχώρα», «ΑΚΤΩΡ – ΑΒΑΞ – ΗΛΕΚΤΩΡ» και «Intrakat– Envitec» (βέβαια, είχαν προηγηθεί και αλλαγές με εξαγορές εταιρειών, οπότε τα σχήματα δεν θα μπορούσαν να είναι και τα ίδια).

Ωστόσο, ακολούθησαν νομικές αντιπαραθέσεις καθώς υποβλήθηκαν προσφυγές από τους συμμετέχοντες, με την ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) να ακυρώνει το σύνολο των συμμετεχόντων και την ΕΥΔΑΠ την όλη διαδικασία. Με τα παλιά δεδομένα ο προϋπολογισμός του έργου ήταν στα 88,7 εκατ. (με προαίρεση), κατά συνέπεια με το νέο μοντέλο το ύψος του project «φούσκωσε».

Ποιο είναι το έργο

Όπως αναφέρεται σε σχέδιο διακήρυξης, το αρχικό μέρος του έργου περιλαμβάνει 2 τμήματα, με το πρώτο να χωρίζεται σε 3 «κομμάτια».

Όσον αφορά στο πρώτο τμήμα, το κομμάτι 1Α περιλαμβάνει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης - Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού, σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Το Τμήμα 1Α του έργου θεωρείται ότι περατώθηκε επιτυχώς μετά την πλήρη κατασκευή όλων των προβλεπόμενων έργων και την επιτυχή εκτέλεση όλων των δοκιμασιών και ελέγχων που ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη (δοκιμές περαίωσης), με εξαίρεση εκείνων που προϋποθέτουν τη διοχέτευση ανεπεξέργαστων λυμάτων στο ΚΕΛ.

Το τμήμα 1Β του έργου περιλαμβάνει τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ και του αγωγού διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ολοκλήρωσης και της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση των έργων. Το Δεύτερο Τμήμα του Έργου θεωρείται ότι περατώθηκε επιτυχώς μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών ολοκλήρωσης και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.

Το τμήμα 1Γ του έργου περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της εγκεκριμένης Οριστικής μελέτης, την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΠΕΕ και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Το Κτίριο Διοίκησης – Λειτουργική Ενότητα Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) θα κατασκευαστεί στο Β.Δ. τμήμα του γηπέδου του ΚΕΛ σε οικοπεδική έκταση περίπου 23.000 m2. Θα έχει πολυχρηστικό χαρακτήρα και θα φιλοξενεί χρήσεις που έχουν πολιτιστική και κοινωνική χροιά.

Το Τρίτο Τμήμα του Έργου θεωρείται ότι περατώθηκε επιτυχώς μετά την πλήρη κατασκευή όλων των προβλεπόμενων έργων και την επιτυχή εκτέλεση όλων των δοκιμασιών και ελέγχων που ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη (δοκιμές περαίωσης και δοκιμές ολοκλήρωσης).

Το Δεύτερο Μέρος (Μέρος 2) του Έργου περιλαμβάνει την κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και τη συντήρηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών ή ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Κατά την διάρκεια της Κανονικής Λειτουργίας και Συντήρησης, ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του.

Το Δεύτερο Μέρος του Έργου θεωρείται ότι περατώθηκε επιτυχώς μετά την παρέλευση του συμβατικού χρόνου από την σχετική εντολή της ΕΥΔΑΠ, την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων από πλευράς Αναδόχου και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. Όλα τα ανωτέρω έργα θα μελετηθούν και θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Συμβατικά Στοιχεία της Εργολαβίας. Ειδικότερα στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται και η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ).