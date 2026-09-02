Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Νέα πλήγματα των ΗΠΑ, ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Ιράκ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.

Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Το Ιράν έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», βάζοντας στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατόπιν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones, ενώ ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν νωρίς το πρωί, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, υποσχέθηκε «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» σε περίπτωση συνέχισης των αμερικανικών επιθέσεων, προειδοποιώντας «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί άρχισαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε επιστροφή στη διπλωματία -- ενώ οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε απόλυτο αδιέξοδο εδώ και καιρό.

Διαβεβαίωσε ότι αν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά έγινε κομμάτια μερικές εβδομάδες αργότερα, «η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβε αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας».

Πλήγματα σε ιρανικούς στόχους

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ και ναυτικές υποδομές και μέσα των Φρουρών της Επανάστασης.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε, ωστόσο, και μια επιπλέον εξήγηση, λέγοντας σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά ραντάρ.

«Προσπάθησαν να ξαναχτίσουν το ραντάρ τους επειδή δεν μπορούν να δουν τίποτα. Περιμέναμε μέχρι να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μετά το χτυπήσαμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Τραμπ: «Δεν με ενδιαφέρει αν υπογράψουν συμφωνία»

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο αν υπογράψουν μια άχρηστη, για εκείνους, συμφωνία. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την οικονομία τους να καταρρέει ολοκληρωτικά», έγραψε στο Truth Social.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν «απλώς βιώνει το αναπόφευκτο» και διερωτήθηκε: «Πότε θα εξεγερθεί ο ιρανικός λαός και θα πολεμήσει;»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ιρανική αντίδραση στα νέα πλήγματα θα οδηγούσε σε «πολύ σκληρότερο και υψηλότερου επιπέδου» χτύπημα.

Επίθεση του Ιράν στην Ιορδανία

Μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων, το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ιορδανία.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης είχαν ως στόχο αμερικανική βάση στις ακτές της Ιορδανίας, στον Κόλπο της Άκαμπα.

Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 10 από τους πυραύλους, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Εκρήξεις, οι οποίες φαίνεται να προκλήθηκαν από αναχαιτίσεις εισερχόμενων επιθέσεων, καταγράφηκαν πάνω από την Άκαμπα.

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε γαμήλια τελετή

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πολιτικούς στόχους στις νότιες ακτές του Ιράν και έπληξαν πολιτικό αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον Αχμάντ Ναφίσι, αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χορμοζγκάν, αμερικανικό πλήγμα έπληξε κατοικία στην πόλη Κουχεστάκ, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια τελετή.

Από το πλήγμα, σύμφωνα με τον ίδιο, σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 68.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία: αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.

Η CENTCOM δήλωσε ότι γνωρίζει τις αναφορές για απώλειες αμάχων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι προέρχονται από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι «ο αμερικανικός στρατός δεν στοχοποιεί ποτέ αμάχους, σε αντίθεση με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ