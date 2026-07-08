Ερντογάν σε Μητσοτάκη για F-35: «Δεν έπρεπε να κάνεις το λάθος του Νετανιάχου»

«Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στον δικό μου κόσμο. Δεν έχουν καμία θέση. Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου».

Tις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σχολίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τονίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τον απασχολούν.

«Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στον δικό μου κόσμο. Δεν έχουν καμία θέση», υπογράμμισε, ενώ αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, πρόσθεσε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου».

Για τον Έλληνα πρωθυπουργό σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος». «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχημένη τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν ενισχύουν τη Boρειοαντλαντική Συμμαχία.

«Ολοκληρώσαμε μια επιτυχημένη Σύνοδο του ΝΑΤΟ», διαπίστωσε ο Τούρκος πρόεδρος, συμπληρώνοντας ότι «στην Άγκυρα θέσαμε τα θεμέλια για ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ».

Υποστήριξε ακόμη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων ήταν ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επεσήμανε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Τουρκία το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε δημοσίως τη φιλία τους.

«Ήταν πολύτιμο για εμάς το ότι ο κ. Τραμπ τόνισε τη φιλία μας. Τον ευχαριστούμε», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν δήλωσε πως ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ έχει θετική άποψη σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Eίπε ειδικότερα πως είχε πολύ παραγωγικές συνομιλίες με τον Τραμπ κι ότι αποχώρησε ευχαριστημένος μετά τη συνάντησή τους. Ο Ερντογάν ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών.

Yπενθυμίζεται πως σε ερώτηση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 o Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε: «Μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 τα οποία ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών - ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019 έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της».

Casus belli: «Ας καθίσουμε να συζητήσουμε»

Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα την Τετάρτη 8 Ιουλίου, εάν ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα αποτελούσε αιτία πολέμου για την 'Αγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τί σημαίνει casus belli και κάλεσε να μην τροφοδοτεί κανείς την ένταση με τέτοιες διατυπώσεις.

«Το "casus belli" είναι κάτι που σχεδόν κανείς από τον λαό μου δεν γνωρίζει· αν ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα, και εμείς ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: "Ας μην απασχολούμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτά. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση". Αυτή είναι η στάση μας και κάθε φορά που το θέμα αυτό έρχεται στο τραπέζι, τους το λέμε και έτσι συνεχίζουμε».

«Γαλάζια Πατρίδα»

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τον νέο νόμο που ετοιμάζει η τουρκική κυβέρνηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και το πότε αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα, αλλά υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη έννοια παραμένει βασικό στοιχείο της τουρκικής πολιτικής.

«Όσον αφορά το θέμα της "Γαλάζιας Πατρίδας", το θέμα αυτό είναι επίσης πολύ, πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσες, αλλά, όταν χρειαστεί, θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά μας ύδατα».

«Το θέμα του Αιγαίου είναι θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες»

Παρόλα αυτά, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητά του να προσέλθει σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το Αιγαίο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο οποίος αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού περί ανάγκης επίλυσης του ζητήματος των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε πως «συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Καταρχήν, οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, κι εμείς, θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Μητσοτάκη για να συζητήσουμε το θέμα. Αλλά θα ήθελα να πω ξεκάθαρα και σαφώς ότι η επίλυση του προβλήματος σε αυτά τα ύδατα είναι πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Συμμερίζομαι και εγώ την ίδια άποψη σχετικά με αυτό το θέμα».

«Δεν τέθηκε θέμα Θεολογικής Σχολής της Χάλκης»

Στο μέρος της ερώτησης που αφορούσε το αν συζητήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και το ενδεχόμενο λήψης σχετικής πρωτοβουλίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως το θέμα αυτό δεν τέθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ