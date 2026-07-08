Απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ η Ρωσία - Πούτιν: Έχουμε από τα ισχυρότερα ενεργειακά συστήματα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία «προσπαθεί να βλάψει τη οικονομία» της Ρωσίας και «να δημιουργήσει ένα κλίμα νευρικότητας μέσα στην κοινωνία».

Τις εξαγωγές ντίζελ θα απαγορεύσει η Ρωσία ενώ θα αρχίσει να εισάγει πετρελαϊκά προϊόντα τον Ιούλιο, έπειτα μια σειρά άλλων περιοριστικών μέτρων που έλαβε τους τελευταίους μήνες για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε καύσιμα, οι οποίες έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η κατάσταση με τα καύσιμα παραμένει περίπλοκη και ότι είναι σαφές ότι η τρέχουσα κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων προκαλεί ανησυχία στο κοινό.

«Σήμερα τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, κάτι που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι προμήθειες της εγχώριας αγοράς», δήλωσε ο Αλεξάντερ Νόβακ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με θέμα την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία «προσπαθεί να βλάψει τη οικονομία» της Ρωσίας και «να δημιουργήσει ένα κλίμα νευρικότητας μέσα στην κοινωνία».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία δεν θα το πετύχει αυτό καθώς «το περιθώριο ασφαλείας του ρωσικού ενεργειακού δικτύου είναι πολύ υψηλό». Το ενεργειακό σύστημα της Ρωσίας είναι ένα από τα ισχυρότερα στον κόσμο, δήλωσε. Η Ρωσία λαμβάνει τα μέτρα αυτά στο πλαίσιο των περιορισμών για την αντιμετώπιση εκτεταμένων προβλημάτων εφοδιασμού με βενζίνη και ντίζελ, δήλωσε ο Νόβακ σε συνεδρίαση της κυβέρνησης που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Οι οδηγοί σε πολλές περιοχές σχηματίζουν ουρές έξω από τα πρατήρια βενζίνης και αντιμετωπίζουν πολύωρες αναμονές για να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους με καύσιμα, καθώς οι εντεινόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές περιορίζουν τις προμήθειες σε ντίζελ και βενζίνη. Η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, έχει ήδη απαγορεύσει τις εξαγωγές ορισμένων τύπων βενζίνης για τα αυτοκίνητα και αεροπορικών καυσίμων.