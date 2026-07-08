Κοινή διακήρυξη ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικά άνω των 50 δισ. δολαρίων - «Ακλόνητη» δέσμευση στο Άρθρο 5

Έμφαση στις αμυντικές επενδύσεις. Νέες δυνατότητες. Σταθερή στήριξη στην Ουκρανία. Aναφορές σε Ρωσία και Ιράν. Oυδέν σχόλιο για F-35.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, με τη διακήρυξη που υιοθέτησαν στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, επαναβεβαιώνουν την αταλάντευτη προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός συμμάχου αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων.

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Παράλληλα, ανακοινώνουν νέες αμυντικές προμήθειες άνω των 50 δισ. δολαρίων και δεσμεύονται να διαθέσουν 70 δισ. ευρώ για τη στρατιωτική ενίσχυση, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό της Ουκρανίας το 2026, με πρόθεση να διατηρήσουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο στήριξης και το 2027. Υπογραμμίζουν ότι η ενότητα, η αλληλεγγύη και η συλλογική ισχύς της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αποτελούν τη βάση της ειρήνης και της ασφάλειας για περίπου ένα δισεκατομμύριο πολίτες των κρατών-μελών.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους στη στρατηγική αποτροπής και άμυνας «360 μοιρών». Το ΝΑΤΟ εκτιμά ότι η Ρωσία εξακολουθεί να συνιστά μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια, ενώ η τρομοκρατία παραμένει διαρκής κίνδυνος. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι το 2025 οι ευρωπαϊκές χώρες της Συμμαχίας και ο Καναδάς αύξησαν τις επενδύσεις τους στις βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερα από 139 δισ. δολάρια.

Οι σύμμαχοι συμφώνησαν στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της αμυντικής βιομηχανίας, στη στενότερη συνεργασία με τον βιομηχανικό τομέα για την επιτάχυνση της καινοτομίας και στην άρση εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού υλικού μεταξύ των κρατών-μελών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων, όπως συστήματα πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς, ολοκληρωμένη αεράμυνα και αντιπυραυλική άμυνα, μη επανδρωμένα συστήματα, τεχνολογίες αιχμής, δυνατότητες πληροφοριών, καθώς και ένα διαλειτουργικό διατλαντικό υπολογιστικό νέφος για στρατιωτικές επιχειρήσεις (warfighting cloud), αξιοποιώντας και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η διακήρυξη επισημαίνει ότι η Ουκρανία συμβάλλει στην ασφάλεια του ευρωατλαντικού χώρου και επαναλαμβάνει την αταλάντευτη υποστήριξη των συμμάχων προς το Κίεβο για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας. Σύμφωνα με το κείμενο, οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς καλύπτουν πλέον τη συντριπτική πλειονότητα της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Για το 2026 δεσμεύονται να διαθέσουν 70 δισ. ευρώ για εξοπλισμό, στρατιωτική βοήθεια και εκπαίδευση, ενώ επιβεβαιώνουν ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο στήριξης και το 2027.

Παράλληλα, χαιρετίζουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολυετή χρηματοδότηση μέσω του Ukraine Support Loan. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ υπογραμμίζουν ότι η Συμμαχία συνεχίζει να προσαρμόζεται στις προκλήσεις που δημιουργούν ο αυξανόμενος στρατηγικός ανταγωνισμός, οι υβριδικές απειλές και οι διαδοχικές κρίσεις στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας. Στο τελικό κείμενο επισημαίνεται επίσης ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ απευθύνεται έκκληση προς την Τεχεράνη να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.